Luca Argentero e Cristina Marino organizzano una super festa speciale per i 3 anni della piccola Nina Speranza: foto

Luca Argentero e Cristina Marino celebrano i 3 anni di Nina Speranza. Per la figlia primogenita l’attore 45enne e la moglie 31enne organizzano una super festa speciale. Il 20 maggio la bimba spegne le candeline al party circondata dalla sua famiglia e gli amichetti. C’è anche il fratellino della piccola, Noè Roberto, nato lo scorso 15 febbraio.

Nonostante gli impegni al Salone del Libro di Torino, dove è andato per presentare il suo primo romanzo, “Disdici tutti i miei impegni”, regalandosi un vero e proprio bagno di folla, Luca non buca la festa di compleanno della figlia. E' tutto pronto negli spazi di Penelope Casa, un noto locale milanese. Argentero sorride accanto alla Marino: per Nina Speranza hanno organizzato un party unico.

La coppia alla bimba regala una fiaba tutta per lei. Ad attendere la festeggiata all’ingresso della sala riservata ci sono due fate. Sul pavimento un tappeto riproduce un verde prato. Ci sono cesti di margherite, pasticcini golosi tutti nelle tonalità pastello: rosa e celesti. Le decorazioni riproducono un bosco incantato: Nina rimane a bocca aperta per il tripudio di, come scrive la madre, “amore, fatine e sogni”.

Arriva anche la torta a tre piani, sempre in colori tenui. In cima che riprodotta in pasta di zucchero un’altra fatina. Luca e Cristina sorridono entusiasti. La loro bambina è davvero soddisfatta: ha avuto un pomeriggio indimenticabile grazie a mamma e papà.