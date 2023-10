''Ecco perché neanche guardo un'altra'': Luca Argentero parla della gelosia della moglie Cristina Marino

L’attore 45enne ha incontrato la 32enne nel 2015 sul set e ha capito che era quella giusta “dopo pochissimo”

Lei è anche il suo allenatore: “Mi massacra, mi rimprovera, è spietata”

Luca Argentero è felice della vita che ha, è grato del lavoro e della sua bella famiglia. Lo dice senza alcun problema nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Parla anche della gelosia della moglie Cristina Marino, da cui ha avuto Nina Speranza, 3 anni compiuti lo scorso 20 maggio, e Noè Roberto, venuto alla luce lo scorso febbraio. L’attore spiega perché neanche guarda un’altra donna.

Quando gli si chiede se lui e la 32enne siano gelosi l’uno dell’altra, il 45enne spiega: “C’è, ma sana. Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate. Ogni tanto certo succede che qualcuno per strada mi riconosca e mi punti addosso il cellulare tipo scimmia allo zoo”.

Luca ha incontrato Cristina sul set di Vacanze ai Caraibi, nel 2015: “Mi sono girato e l’ho vista sotto una palma. Bellissima”. Sul corteggiamento svela: “Classico. Messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all’antica. Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata vera e intensa”. Ha capito che era quella giusta “dopo pochissimo”.

Ora sono marito e moglie. Ma non solo. Cristina è anche l’allenatore di Argentero, con il suo metodo di fitness ormai collaudato, BeFancyFit. L’ex gieffino confida: “E’ severissima, al limite dell’insopportabile, ma avere un personal trainer in casa è un privilegio. Mi usa come prima cavia del suo metodo, sono un progetto vivente, mi riprogramma di continuo”.

Cristina è inflessibile col marito. Assomiglia al sergente istruttore di Full Metal Jacket, fa sapere lui: “Mi massacra, mi rimprovera, è spietata”. Argentero in passato ha detto di essere ossessionato dal tempo che passa. “Ci pensiamo tutti. Sento che non sono più un ragazzo, ma è normale. Non è paura di invecchiare, non ne ho, ma la consapevolezza che il tempo, come la salute, è l’unica cosa che conta. A venti anni non ci pensi, adesso sì, cerchi di usarlo meglio possibile. Della bellezza che magari se ne va non mi importa, è normale che succeda”.

Nella sua lista di cose da fare ce n’è una a cui tiene particolarmente. Lui viene da una famiglia di alpinisti ed ha già scalato Il Gran Paradiso e il Monte Rosa. “Prima o poi scalerò il Bianco, non è impossibile. Non subito però - chiarisce - Io e Cristina abbiamo fatto due figli in tre anni, ora siamo concentrati al 99 per cento sul nostro essere genitori, che è un’esperienza stancantissima e bellissima, per noi resta solo l’altro uno per cento, ma va bene così”.