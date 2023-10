Matthew Perry pochi giorni fa si era immortalato nella vasca idromassaggio in cui è morto: la foto

L’attore è morto a 54 anni, sembra a causa dell’annegamento nella sua vasca idromassaggio

Solo pochi giorni fa si era immortalato mentre si rilassava nel luogo in cui avrebbe poi perso la vita

La morte di Matthew Perry sta continuando a far parlare. Dopo che l’attore lo scorso sabato è venuto a mancare a causa di un presunto annegamento nella vasca idromassaggio di casa sua, non è potuto sfuggire l’ultimo post condiviso dalla star di ‘Friends’ sul suo account Instagram.

Perry, che è deceduto a 54 anni nella casa di Los Angeles comprata da poco, in zona Pacific Palisades, circa una settimana fa aveva infatti condiviso sulla piattaforma di condivisione online uno scatto in cui appare di sera immerso in una grande vasca con spettacolare vista panoramica.

Matthew Perry nella vasca idromassaggio della sua villa di Los Angeles dove sembra sia morto annegato a 54 anni

Vicino allo scatto aveva scritto: “Quindi l’acqua calda che ti gira attorno ti fa sentire bene?”. Nelle sue orecchie grandi cuffie per sentire la musica durante la rilassante serata.

Un vicino adolescente di Matthew nelle ultime ore ha raccontato di aver “visto tutto” di quanto successo. Anzi, di aver visto troppo.

Sembra infatti che il giovane abbia potuto vedere da casa sua la scena della morte di Perry. “Ho visto tutto, mi dispiace per i miei fratelli più piccoli”, ha detto al The Sun US.

La star di ‘Friends’ non aveva mai nascosto le sue difficoltà con diverse dipendenze, tra cui quella dall’alcol e dai farmaci oppioidi. Sembrava stesse meglio, ma sebbene sarà l’autopsia a stabilire cosa sia successo lo scorso weekend, è probabile che Perry avesse assunto anche solo degli psicofarmaci prima dell’annegamento.