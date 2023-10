La 39enne ostenta ancora una volta la passione per Elio e spuntano le fedi all’anulare di entrambi

Non le importa delle critiche. Parla di ‘letargo’: si riferisce agli anni con Stefano o agli 11 giorni senza social?

Belen Rodriguez si rilassa ancora una volta ad alta quota con il fidanzato. Sul social condivide tante foto dei suoi giorni in montagna e spuntano anche le fedi all’anulare di lei e Lorenzoni. Le critiche per questo continuo ostentare la passione per Elio arrivano immancabili, ma lei le respinge al mittente. In un post, in cui mostra l’immagine di due cavalli selvaggi vicini, lancia un forte messaggio social. “Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo”, scrive.

''Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo'': Belen lancia un forte messaggio social

La 39enne parla di un lungo “letargo” di cui evidentemente si sente vittima. Si riferisce agli anni trascorsi con Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago, 10 anni, con cui ha avuto due ritorni di fiamma o agli 11 giorni senza social in cui si è parlato anche di un suo ricovero in clinica per stare meglio? L’argentina non chiarisce. E’ più che mai criptica. In tanti l’accusano di seguire il medesimo copione. Anche con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì, 2 anni, era andata più o meno così. Belen però non ci sta.

La Rodriguez lancia un vero e proprio grido. Scrive tutto usando solo maiuscole e chiarisce: “Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi”. Punto.

Si rilassa in montagna col fidanzato

Ad alta quota è felice

Una follower le sottolinea: “Si però ogni uomo che cambi dici sempre le stesse cose e fai le stesse identiche cose...non sei credibile così... Sembra un copione già visto... Ovviamente ti auguro il meglio...ma per me tutto ciò è solo ostentare qualcosa che ancora dentro di te non c'è!!!!!! Trova la tua pace...ma che non dipenda da un momento o soprattutto da un uomo”. A Belen non importa nulla di chi commenta. Mostra la fede che porta, quella nuova, e ribadisce: “Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio e tanto amore”.