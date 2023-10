''Si chiama Giuseppe'': Anna Pettinelli annuncia in tv di avere un nuovo compagno ma manda una frecciatina all’ex

La professoressa di Amici 66enne si è innamorata di un cuoco

Non dimentica di colpire con una piccola stoccata l’ex Stefano Macchi, senza nominarlo però

Anna Pettinelli è innamorata. Archiviata la storia di oltre 8 anni con Stefano Macchi, con cui è finita nella primavera del 2022, la 66enne ha ritrovato il batticuore. In tv la speaker radiofonica e professoressa di Amici annuncia di avere un nuovo compagno. Lui si chiama Giuseppe e fa il cuoco. Lei è serena, anche se inevitabilmente, parlando di sentimenti, a Verissimo manda una frecciatina all’ex.

La Pettinelli si sbottona sugli affari di cuore. Si è legata nuovamente a un uomo. “Va avanti da un bel pò, ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, fa il cuoco, prima faceva tutt'altro. Si chiama Giuseppe, Beppe. Innamorarsi da grandi è tutta un'altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano”, racconta. Non aggiunge altro, non dà indizi, neppure via social, su chi sia il compagno. Non lo fa vedere.

Anna precisa di non portare rancore per quel che è finito. Ma il dolore resta. “Le storie passate sono un pò come i dolori del parto, se non uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo. Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerò mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l'opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passato”, sottolinea. E non si può non far andare il pensiero verso il doppiatore 48enne, ora legato a Elisa D’Ospina, da cui il 9 maggio scorso ha avuto il figlio Niccolò. I due si sposeranno nel 2024, come annunciato in tv.