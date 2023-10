La tv si ferma per la pace in diretta tra Mara Venier e Simona Ventura: ecco perché avevano litigato

Dopo anni di gelo arriva il caloroso abbraccio tra la 73enne e la 58enne

Grazie a Ballando con le stelle le vecchie ruggini sono ormai dimenticate. La tv si ferma per la pace in diretta tra Mara Venier e Simona Ventura. Dopo anni di gelo arriva il caloroso abbraccio tra la 73enne e la 58enne a Domenica In, casa della ‘zia’. Avevano litigato per dissapori famigliari legati alla famiglia Carraro e si erano allontanate.

Dal 2010 al 2018 Simona è stata legata sentimentalmente a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara. Questo ha fatto sì che, per motivi mai del tutto chiariti, la Ventura e la Venier entrassero in forte contrasto, al punto da non rivolgersi quasi più la parola.

Nel 2015 Simona Ventura, ospite di Daria Bignardi a Le Invasioni Barbariche, disse qualcosa che portò all’attenzione di tutti la vicenda. "Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene”. All’epoca c’era ancora Gerò nella sua vita, segno che la lite non fu colpa della rottura con lui, arrivata solo tre anni dopo.

La Venier aveva replicato a quelle parole della presentatrice e in modo duro e sarcastico. “Beh poverina Simona, porella, io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana”, aveva detto.

SuperSimo, dopo l’addio a Gerò, tornando sulla querelle, aveva chiarito poi: ”Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate". Nel 2021 in un'intervista al Fatto Quotidiano, rispondendo a una domanda in cui le si chiedeva quale trasmissione preferisse guardare tra quelle condotte dalle colleghe Mara Venier e Barbara d’Urso, aveva risposto: "Preferisco la pizza”. La Venier, sul profilo Instagram di Luca Argentero, aveva commentato sarcastica: "Non avrà digerito la pizza”. La Ventura, a sua volta, attraverso il Corriere della Sera, aveva ribattuto ancora: "Era una battuta però odio l'ipocrisia e racchiude il mio pensiero".

Adesso c’è il disgelo. E’ tempo di pace. "Simona tu balli benissimo", esordisce Mara Venier elogiando le sue performance a Ballando, "Ti diverti, ci metti tutta la grinta. Tu interpreti ma resta la tua personalità”, aggiunge. "Anche quella che avevo seppellito - sottolinea la Ventura - Alcuni lati del carattere vengono seppelliti dalle esperienze ma ora viene tutto fuori". Interrotta da Mariotto, la conduttrice lo zittisce: "Voglio parlare con Simona!”. Selvaggia Lucarelli è sorpresa e dice: "Questa è una novità!”. Mara così chiarisce: "Siamo qua anche per questo.... Non ci vediamo da troppo tempo. Mi piace molto quando parli della tua vita e di Giovanni. Quando tu dici ‘sono cambiata’, è vero. Giovanni ti ha cambiato, tu sei un’altra persona”. "Sì, e tu lo sai", la risponde Simona. Poi si alza e va verso Mara. L’abbraccio mette fine a tutto.