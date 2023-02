Luca Onestini e Ivana Mrazova riuniti nella Casa del GF Vip tra baci, abbracci e sguardi complici: ''Si amano ancora''

I social esplodono: tutti sperano nel ritorno di fiamma tra la 30enne e l’emiliano suo coetaneo

La modella ceca chiarisce: non è entrata per rimettersi con lui, ma non lo esclude

Luca Onestini e Ivana Mrazova fanno sognare i romantici. Riuniti nella Casa del GF Vip 7 a distanza di cinque anni da quando c’erano entrati per la prima volta, si scambiano baci, abbracci e sguardi complici. Il popolo del web va in delirio. “Si amano ancora”, scrivono in tanti: tutti sperano nel ritorno di fiamma tra la 30enne e l’emiliano suo coetaneo.

Gli occhi dell’ex tronista parlano e rivelano un sentimento dolce nei confronti della modella ceca. A distanza di una settimana, Luca la trova ancora lì in passerella. Ivana è bellissima: lo incanta.

L'ex tronista nel vederla si illumina e si commuove

“So che non te l'aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza. Hai detto delle cose bellissime, solo una cosa non va bene - dice la Mrazova - noi non ci abbiamo riprovato tante volte ma solo una. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati. Ho conosciuto Luca di cui mi sono innamorata, dolce, senza polemiche. La lettera che ti ho mandato spero tu l'abbia capita perché a tratti si fa fatica a riconoscerti”.

I due si abbracciano felici

Il 30enne prende in braccio la ceca, sua coetanea

Onestini si accende e si commuove, gli occhi diventano lucidi: "E’ la donna più bella che io abbia mai visto, è un'emozione grandissima. Ho passato i momenti più belli con questa ragazza. Tutte le volte che la vedo mi si illuminano gli occhi”.

I due entrano tra le mura dove si sono innamorati cinque anni fa

Lei corre da lui, l’abbraccia, Luca la prende in braccio: capisce che la ragazza può entrare al reality. Signorini poco dopo comunica ai ‘vipponi’ che è un ospite “a tempo indeterminato”. L’avvenenza di Ivana colpisce gli altri concorrenti, estasiati a loro volta dal suo volto incantevole e dal fisico statuario. E’ la dolcezza, però, che punta dritto al cuore.

Sono complici e gioiosi: il popolo del web spera nel ritorno di fiamma

Nikita Pelizon, infatuata di Onestini, con cui si è scontrata fortemente, glielo dice nella notte: "Per me lui è ancora innamorato di te”. Ivana le svela quel che pensa su una possibile reunion con Onestini. “Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca, ma vediamo”. Poi Luca la porta via dall’inquilina che lui ritiene “pericolosa”. Ora tutti gli occhi sono puntati su loro due.