Il rapper è in una villa diversa da quella della Ferragni: ognuno sta col suo staff

Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo non vivono insieme: i due alloggiano in case separate. Il rapper è in una villa diversa da quella della moglie: ognuno è con il suo staff. Ospite di Fiorello a Viva Rai 2, il 33enne confessa il vero motivo della scelta fatta: "Rovino il clima gioviale".

Fedez e Chiara Ferragni alloggiano in case separate a Sanremo: ecco il vero motivo. Federico Lucia è al Festival grazie al suo podcast, Muschio Selvaggio, che conduce con Luis Sal. Con lui anche Beppe Vessicchio.

Federico Lucia è al Festival grazie al suo podcast, Muschio Selvaggio, che conduce con Luis Sal. E’ stato arruolato da Amadeus: la trasmissione durante la settimana della kermesse sarà trasmessa su Rai Due alle 18,40. E’ per questa ragione che è andato nella città dei fiori.

Chiara è una delle co-conduttrici di Sanremo 2023, aprirà la kermesse stasera, martedì 7 febbraio, e la chiuderà l’11, il giorno della finale all’Ariston. Nonostante tutti e due siano lì, alloggiano in case separate.

Il rapper va comunque a trovare la moglie: ma non dorme lì

Fiorello stuzzica Fedez. "C'è qualcosa che tu sai che noi non sappiamo?”, gli domanda. "C'è la mia assistente che mi fa cenno con la testa di dire no, ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose. Una cosa posso dirla, porterà un vestito molto particolare”, risponde l’artista, cercando di non infrangere il patto fatto con la moglie. Deve tenere la bocca chiusa su tutto: stando in un’altra villa è più facile tenerlo all’oscuro di molte cose relative al festival.

Fedez chiarisce, però, che nonostante la momentanea ‘separazione’, lui andrà più volte a trovare la sua Chiara quando sarà possibile farlo.