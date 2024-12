''Le telecamere mi fanno una balena, c'è accanimento su di me'': Tina Cipollari a 'Belve' dice di apparire grossa il doppio a Uomini e Donne

La 59enne confessa il suo disagio, addossa la colpa ai cameramen del dating show

Tina Cipollari a Belve si racconta. A Francesca Fagnani sottolinea il suo essere solare, intelligente ironica e autoironica. Dice che dopo di lei, ci sarà il ruolo, nessuno potrà rimpiazzarla adeguatamente come opinionista. Poi confessa un suo disagio: a casa non rivede mai le puntata del dating show di Maria De Filippi dove regala le sue perle da più di 20 anni. Il motivo? Semplice, la 59enne lo confessa: “Le telecamere mi fanno una balena, c’è un accanimento su di me”. I cameramen di Uomini e Donne la fanno apparire grossa il doppio.

“Non riguardo mai cosa faccio in tv. Cosa non mi piace rivedere di me stessa? Là ho un problema con le telecamere. Non so perché mi riprendono così male, saranno pure dei professionisti però.. Vedo tutte le altre così belle, io per carità non sono perfetta, però mi vedi, là mi fanno una balena. La gente quando mi incontra per la strada stenta a riconoscermi, mi dice ‘Tina ti abbiamo riconosciuto dalla voce’. Mi succede sempre così!”, svela la Cipollari.

La Fagnani la osserva, Lei si alza in piedi per mostrare la sua fisicità e continua: “Mi dicono che in televisione sembro un donnone! Ma invece, certo, non sono magrissima, ma c’è un accanimento su di me". La padrona di casa la rassicura: “Sta benissimo”.

Questo problema a Uomini e Donne lo ha da sempre: “Appena entrata ho chiesto perché e mi sono informata, ma mi hanno detto che è colpa della seduta, ma non è vero, è una cosa che mi hanno raccontato. Mi dicono che la telecamera è tipo una lente d’ingrandimento. Le persone quando mi incontro mi dicono ‘sei la metà’”. Francesca però le puntualizza: “Se io seguo la sua logica, anche Gianni Sperti dovrebbe sembrare il doppio, no?”. Tina però è convinta che questa cosa riguardi solo lei. E chissà come la penserà a riguardo Maria De Filippi…