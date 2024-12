''Papà dimostra di essere fortissimo, fa passi avanti tutti i giorni'': Belen e Cecilia Rodriguez aggiornano sul grave incidente del padre Gustavo

Anche la loro mamma, Veronica Cozzani, fa un post dedicato al marito

Fino a ora era stata solo la secondogenita a dedicargli parole dolci sul social. Ora è sempre lei a parlare via web, ma si aggiungono le altre due donne della famiglia. Belen e Cecilia Rodriguez aggiornano sul grave incidente del padre Gustavo. “Papà dimostra di essere fortissimo, fa passi avanti tutti i giorni", fanno sapere. Anche la loro mamma, Veronica Cozzani, fa un post dedicato al marito. Il 65enne è stato vittima di un incendio il 5 dicembre scorso: ustionato e intossicato è in prognosi riservata al Niguarda di Milano. Alcuni testimoni nel capannone a Gallarate dov’è avvenuta la tragedia hanno svelato: “E’ corso fuori dall'edificio urlando con testa e arti avvolti dalle fiamme”.

Chechu, 34 anni, nelle Stories scrive: “Grazie a tutti per il vostro affetto, come ha detto la mamma, sono state carezze al cuore in un momento così difficile. Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti! Forza papà. Ti amo”.

Veronica condivide un’immagine che immortala lei e Gustavo con i tre figli, c’è anche Jeremias, e sottolinea: “Uno per tutti e tutti per uno! So che andrà tutto bene! Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”.

Belen, la primogenita 40enne, commenta: “Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E tu, la mia forza concreta! Andrà bene con l’aiuto di Dio”. Tutti loro vivono momenti di angoscia e ansia, ma pensano positivo. Confidano nella forza di Gustavo e nel Cielo, con le loro preghiere.