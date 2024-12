''Vaffa…'': Teo Mammucari furioso abbandona 'Belve' durante la registrazione e manda a quel paese la Fagnani

Francesca spiazzata dice: “E’ la prima volta”. Lui replica: “Prima e ultima”

E pensare che, come svelato dalla giornalista, sarebbe stato il. 60enne a chiederle di andare lì…

Non si sente a suo agio e lo ribadisce più volte. Teo Mammucari contesta le domande, quando la padrona di casa gli riporta sue vecchie dichiarazioni, ribatte: “Sono tutte stron*ate”. Poi improvvisamente, furioso, abbandona Belve durante la registrazione e manda a quel paese la Fagnani. Lo fa quando è già uscito dallo studio, ma ha ancora il microfono aperto. “Ma vaffa…”, dice più volte. Francesca spiazzata al suo pubblico sottolinea: “E’ la prima volta!”. Il 60enne replica lapidario: “Prima e ultima”. E pensare che, stando alle parole della giornalista, sarebbe stato proprio lui a chiederle di essere ospite lì.

Le anticipazioni del programma di Rai2 avevano riportato la notizia del forfait di Teo nel bel mezzo dell’intervista, quel che si vede in onda ha, però, del surreale. Mammucari dimostra di non aver, probabilmente, mai visto Belve. Si innervosisce subito o quasi. Non gli piace quel che gli viene fatto notare a ogni domanda che lo riguarda.

"Perché li metti tutti al buio?... Quando dice buonasera e benvenuto vuol dire 'statte zitto'...", puntualizza Teo. "Io non sono giusto qui, vengo, mi esibisco... Ma mi dai del lei veramente tutto il tempo?”, continua. "Che belva si sente?”, replica Francesca, ponendo la sua prima domanda. Aggiunge “Lei mi dia del tu...". "Pirandello dice 'uno, nessuno, centomila'... boh, in questo momento mi sento una tigre perché sono preoccupato", risponde Mammucari.

Teo sta ‘scomodo'. ”Lei si è proposto e mi ha scritto", gli sottolinea Fagnani. E gli chiede: “Perché voleva venire qui?”. "Sei brava, sei intelligente, ti seguo e ho detto 'mi piacerebbe andarci'. Poi però ho capito che gli argomenti sono molto seri, tu mi dai del lei, non sto a mio agio. Sono pentito? No, le cose che spaventano sono altre. Mi dispiace, non voglio fare lo show ma mi piacerebbe essere confidenziali come siamo stati nei camerini", ribatte lui. "Di che umore sono? Ora che sei partita così, non bellissimo", fa notare poi più avanti.

La 48enne ci prova ad andare avanti e Teo qualcosa racconta, ma è sempre più polemico: “Sono permaloso? No, stasera non sono preoccupato. Non sono a mio agio”. La storia del ‘lei’ non gli va giù. "Si rilassi, si diverta", gli ribadisce la giornalista. Ma quel che gli ricorda nei quesiti non gli piace: "Sono tutte stron*ate, facciamo due ore così? Io non sono Flavia Vento... Se non vuoi non andiamo avanti…”.

"Dica che non l'ha detto ma deve stare tranquillo", cerca di intervenire Fagnani. "Capita di rilasciare interviste che poi non si ricordano", precisa ancora. Ma si arriva alla rottura: “France' fermiamoci... Mi stai facendo passare per un coglio*e, pieno di me...". Lei gli ha appena chiesto se pensa ci sia qualcuno meglio di lui a fare il suo mestiere e di fare i nomi. Francesca prova ancora a smorzare i toni: “Si diverta…!”. Non c’è nulla da fare.

“Sono tutte stron*ate. Ragazzi, me ne vado, chiedo scusa. Non sono mai uscito da uno studio... Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi... Pensavo fosse un programma più scorrevole, simpatico”, dice Mammucari. ”Non può pretendere solo complimenti. Mi hai chiesto di venire, se non hai visto il programma, perché mi hai chiesto di venire?", gli chiede la Fagnani. "Non sono a mio agio, se le domande sono tutte queste... Il programma può piacermi o no. Io attacco tutti? No, vabbé... Il tuo è un attacco... Trenta domande tutte 'hanno detto di lei'...Siamo tutti al buio, il pubblico non parla...", ribatte Teo.

"Il programma funziona così, ci vuole anche disegnare lo studio...? L'ha presa male, ci sta. Voleva venire a fare lo show... - replica la Fagnani - Puoi decidere di andare quando vuoi, non ti sto sequestrando. Mi fa piacere se resti. Ti senti a disagio, ci sta". "Preferisco la Francesca dietro le quinte, quella che mi ha mandato i messaggi su Whatsapp in maniera simpatica e che mi ha parlato al telefono in maniera simpatica. Non ce l'ho fatta io? Non ce l'hai fatta tu, non sei la stessa persona", sbotta Teo. Si alza e si allontana. "Ragazzi, è la prima volta che mi capita", chiosa Fagnani. Teo ha ancora il microfono aperto e affonda: “Prima e ultima”. Poi dice una serie di ‘vaffa’ e finisce qui.