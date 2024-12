Donatella Versace torna in pubblico dopo una ''incredibile trasformazione'': nuovo lifting per la stilista? Guarda

La 69enne arriva alla prima mondiale del musical “Il Diavolo veste Prada” con un aspetto diverso

Donatella Versace arriva alla prima mondiale del musical “Il Diavolo veste Prada” a Londra con un aspetto diverso. Torna in pubblico dopo una "incredibile trasformazione”, così sottolinea il Corriere della Sera. Il suo volto appare ringiovanito, il quotidiano ipotizza un nuovo lifting per la stilista. Anche sui social in molti se lo domandano.

“Sta facendo discutere tutto il web l'ultimo cambiamento estetico di Donatella Versace”, scrive il Corriere. E continua: “Rispetto al passato, Versace si è mostrata al pubblico con un volto più squadrato, ringiovanito, un taglio capelli più corto più tendente al biondo e meno al platino. In tanti sui social si chiedono cosa abbia fatto e in molti sospettano che si tratti di un nuovo lifting”.

Il quotidiano britannico Daily Mail definisce la trasformazione di Donatella “il più grande miglioramento della storia”. La paragona ad altre star che si sarebbero a loro volta recentemente ‘trasformate', come Christina Aguilera, Lindsay Lohan e Demi Moore. Su X le sue foto diventano virali e i commenti si sprecano. "La trasformazione di Donatella Versace ha a che fare con l'alchimia o la stregoneria”, sottolineano in molti, che fanno riferimento anche al famoso film, La morte di fa bella, in cui la protagonista era riuscita ad avere un elisir che ti rendeva giovane e immortale.

C’è chi vorrebbe sapere a quale chirurgo si sarebbe rivolta, lodandolo, chi invece critica fortemente l’ennesimo ritocco a cui si sarebbe sottoposta la sorerlla di Gianni.