Fabrizio Corona a 3 settimane dalla nascita del secondogenito si preparare ad accoglierlo giocando in casa col passeggino: guarda

Fabrizio Corona ironizza. A 50 anni diventa papà bis. In pantaloncini e felpa, con tanto di calzini lunghi, sneakers ai piedi e berrettino di lana gialla in testa, a 3 settimane dalla nascita del secondogenito si preparare ad accoglierlo giocando in casa col passeggino. Mamma Sara Barbieri lo osserva e ride, mentre lui fa lo slalom tra i mobili del salone con l’inedito ‘mezzo’ a quattro ruote tra le mani.

Il piccolo Thiago dovrebbe venire al mondo il 25 dicembre, questa la data presunta del parto. Fabrizio è pronto a tenere tra le braccia il secondo maschietto.

Già padre di Carlos Maria, 21 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric, questa volta per la 24enne l’ex re dei paparazzi, ancora sulla bocca di tutti per i suoi scoop legati al mondo del gossip, ha fatto le cose per bene. Non si è negato, ad esempio, un corso pre parto insieme alla giovane compagna. Ci ha pure scherzato su. Nelle Stories ha scritto: “A 51 anni chi me lo ha fatto fare?”.

Corona, seppur preso dai suoi impegni lavorativi, ha accompagnato la Barbieri a fare acquisti per il piccolino: non solo il classico ‘trio’ per portarlo a spasso, ma pure giocattoli e tantissime tutine. Ora il pancione della modella è esplosivo, il countdown è iniziato: l’entusiasmo in casa a Milano è palpabile. Saranno festività speciali quelle in arrivo per lui.