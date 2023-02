''Gina Lollobrigida era malnutrita, con le piaghe, dormiva su una poltrona'': Javier Rigau, ex marito 'ripudiato', fa accuse pesanti in tv

Lo spagnolo 61enne si scaglia ancora una volta contro Andrea Piazzolla

A Pomeriggio 5 mostra un messaggio inviato all’amministratore di sostegno della diva

Javier Rigau fa accuse pesanti in tv, si scaglia ancora una volta contro Andrea Piazzolla. A Pomeriggio 5 rivela: “Gina Lollobrigida era malnutrita, con le piaghe, dormiva su una poltrona elettrica”. L’ex marito ‘ripudiato’ dell’attrice è velenoso. Quando Barbara d’Urso gli mostra un video in cui l’ex assistente 35enne della diva racconta di aver tentato il suicidio, replica al vetriolo. “Tu pensi possa spiegare le cose strane che ha fatto questo individuo? La prossima volta che mi chiama io gli compro una corda di qualità… E’ tutta una commedia, una sceneggiata napoletana”, sottolinea sprezzante.

Lo spagnolo racconta gli ultimi mesi di vita della Bersagliera, scomparsa a 95 anni il 16 gennaio scorso. Mostra per la prima volta un messaggio che lui ha inviato all’amministratore di sostegno dell’attrice a ottobre 2022. Gina a settembre a causa di una caduta si era rotta il femore.

Carmelita lo legge in diretta: “Penso alla povera Gina che dorme in salotto su una poltrona elettrica con le sole cure fornite da Piazzolla che ha detto davanti al giudice che gli unici studi che ha fatto in tutta la sua vita è stata quella di iniziare un corso di meccanica. In Spagna lo stato di abbandono di un cane viene denunciato con conseguenze legali, lo capisco anche in Italia”.

“Come si può rimanere senza fare nulla per aiutare questa povera donna nel suo stato fisico e mentale che sappiamo anche essere malnutrita? Vi prego di contare sulla mia collaborazione per qualsiasi azione che possa essere svolta in questo senso”, continua Rigau nel messaggio inviato.

Javier ribadisce: “Era malnutrita e con le piaghe, senza letto, dormiva su una poltrona. Io insistevo per mettere una badante, Milko insisteva con me. Piazzolla diceva che Gina non voleva”. “Mi sono offerto di provvedere all’assistenza sanitaria di Gina per nutrirla e idratarla. - prosegue – I suoi cari potevano andare a trovarla solo quando Piazzolla glielo concedeva. Gina era incapace di intendere e di volere, non decideva nulla. Era Piazzolla a decidere per lei. Ho combattuto insieme al figlio per mesi per far sì che fosse curata in modo adeguato, senza ottenere risultati”.

Andrea Piazzolla non rimane in silenzio: minaccia di sporgere denuncia a carico di Javier Rigau e chiedere un risarcimento di circa 2 milioni di euro.