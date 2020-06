Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sono stati protagonisti di una cerimonia di nozze in Africa. La coppia si trova a Zanzibar in vacanza e qui ha deciso, a quanto pare, di giurarsi amore eterno, sebbene con ogni probabilità si tratti di un matrimonio simbolico e senza alcun valore legale. Nella giornata di sabato (20.06), è stato il 32enne campano ha pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sulla spiaggia nella località da sogno, mentre bacia Elena. Entrambi sono vestiti di bianco e con abiti da cerimonia.

Accanto all’immagine Favoloso ha scritto: “La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed è quello che farò”. Poco dopo anche la Morali, 30 anni, ha condiviso uno scatto molto simile e ha fatto sapere: “In ogni singola vita dimentico sempre quanta pazienza ci voglia a riconoscerti, e appena ti ritrovo, mi stupisco di quanto io ti ami ogni volta di più, Anima bella”. Insomma tra i due sembra essere in corso un idillio d’amore.

Nei mesi scorsi Favoloso è stato protagonista di un fortissimo scontro con la sua ex fidanzata Nina Moric. Quest’ultima lo ha infatti accusato non solo di averla picchiata, ma di aver usato violenza anche su suo figlio Carlos Maria Corona, nato dal matrimonio con Fabrizio Corona. Luigi ospite nei programmi di Barbara D’Urso si è difeso, negando di aver mai alzato un solo dito contro l’ex modella di origini corate o suo figlio.

Dopo che aveva fatto perdere le sue tracce era riapparso in televisione e aveva spiegato: “Sono tornato perché Nina mi ha denunciato. Lo sta facendo per continuare questa relazione in un modo malato. Perché non accetta che io l’abbia lasciata, Nina mi vuole distruggere per questo”.

