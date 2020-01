Sembra che Luigi Mario Favoloso sia scomparso da Torre Del Greco lo scorso 29 dicembre. La madre Loredana Fiorentino avrebbe sporto regolare denuncia alle autorità. Sarebbero circa 10 giorni che l’ex gieffino non dà sue notizie. Avrebbe anche lasciato documenti ed effetti personali nella casa dei genitori. A raccontarlo è stata una fanpage creata quando lui era nella Casa più spiata d’Italia.

La notizia sta facendo molto preoccupare i cari del ragazzo 31enne, noto alla cronaca rosa anche per essere stato, o meglio ufficialmente per essere ancora, il fidanzato di Nina Moric. E sulla questione è voluta intervenire anche la modella di origini croate, che sembra aver dato una propria interpretazione all’accaduto. La 43enne ha confermato che Luigi Mario non si fa più vivo da molti giorni, ma ritiene che la sua sia una fuga volontaria che ha come obiettivo quello di far preoccupare le persone care.

In una Instagram Story Nina ha scritto: “Volevo ricordavi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i propri cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene… per me questo si chiama egoismo!”. Non resta che attendere per capire se Favoloso si farà vivo nelle prossime ore.

Scritto da: la Redazione il 7/1/2020.