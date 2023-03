Maddalena Corvaglia non vive più in Italia: ecco dove si è trasferita con sua figlia

L’ex velina ha scelto di cambiare residenza: ha lasciato il Bel Paese

Ora vive su un’isola, una meta estiva che attrae sempre più persone tutto l’anno

Maddalena Corvaglia, una delle veline più amate della storia di ‘Striscia la Notizia’, non vive più in Italia. La bionda pugliese ha deciso di trasferirsi all’estero da qualche tempo. Sui social ora appare sull’isola dove ha scelto di trasferirsi e di cui aveva parlato anche il mese scorso ospite di ‘Verissimo’ su Canale5. La 43enne ha deciso di chiamare casa Palma de Mallorca, la città più grande delle Baleari, in Spagna. Con lei ovviamente c’è la figlia Jamie Carlyn, avuta 11 anni fa dall’ex marito Stef Burns.

Maddalena Corvaglia, 43 anni, in bikini alle Baleari: ora vive proprio lì, a Palma de Mallorca, in Spagna

Parlando del periodo vissuto negli Stati Uniti, nello show Mediaset aveva spiegato: “Io ero andata a Los Angeles per lui che ha due figli grandi lì, ma appena arrivata negli Usa si è rotto qualcosa e ho chiesto il divorzio lì per evitare il clamore mediatico che si sarebbe scatenato in Italia, ma non lo rifarei. Quando divorzi da un americano in America loro sono molto nazionalisti e protettivi e uno straniero non ha i diritti che ha un americano. Se sono sopravvissuta a quegli anni lì, non mi ammazza più nessuno. Sono stati anni tosti, lontana da casa, ho subito ingiustizie e sono tornata in Italia. Le amiche mi sono state accanto”.

Quindi la rivelazione sulla sua nuova residenza: “Io e Jamie oggi 11 anni, viviamo a Palma de Mallorca dall’inizio dell’anno scolastico. Sono andata lì per lavoro e mi è piaciuta, volevo imparare lo spagnolo e farlo imparare anche a mia figlia. A livello lavorativo è dietro l’angolo, come se fossi a Roma e devo dire che sto da dio”.

La sua nuova vita iberica le piace moltissimo

“Jamie è pazza di gioia, lei ama i cavalli e lì è tutto più rustico e rilassato. Il lavoro è raddoppiato da quando sono lì, quindi faccio avanti e indietro. Ora non tornerei più a vivere negli Usa per seguire mia mamma e il lavoro”, ha aggiunto.

Sulla sua bambina aveva poi detto: “Mia figlia è una vecchia, è una bambina con l’entusiasmo dei bambini, ma anziana dentro, un mix tra la Principessa Sissi e Lady Oscar”. “Suo papà è un uomo meraviglioso, un uomo dolcissimo e un bravo papà, è più morbido ovviamente e sono io quella che mette le regole”, aveva sottolineato.

Maddalena vive a due passi dal mare in quello che per molti è uno dei luoghi di villeggiatura più amati

Attualmente Maddy è però single: “L’amore? Non sono fidanzata, dopo il divorzio qualcuno mi ha fatto battere il cuore, ma non voglio far entrare e poi uscire uomini dalla mia vita. Le storie devono essere naturali, non cerco l’amore, ma se arriva sarò pronta”.