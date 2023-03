Diletta Leotta è incinta di Loris Karius! L’annuncio ufficiale: ''Esplodiamo di gioia!''

La presentatrice tv 31enne aspetta il suo primo figlio: il padre del piccolo è il portiere tedesco

La coppia dopo settimane di rumour ha voluto confermare la notizia con un video social

E’ tutto vero: Diletta Leotta è incinta di Loris Karius e ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale. La coppia esplode di gioia e ha voluto condividere la notizia sul social pubblicando nel pomeriggio di venerdì 24 marzo un video su Instagram. Postando la clip in cui entrambi appaiono abbracciati sul divano della casa milanese della bionda di origini siciliane, hanno scritto: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”.

Diletta Leotta, 31 anni, e Loris Karius, 29, nel video postato su Instagram per annunciare la gravidanza

Nelle immagini pubblicate Diletta appare con le lacrime agli occhi per la felicità. Loris la abbraccia e la stringe forte a sé. Dietro di loro Milano vista dall’alto del grattacielo in zona Porta Nuova dove la Leotta ha preso casa da tempo. Entrambi non potrebbero chiedere di più: questo figlio, o figlia, sembra fortemente voluto.

La 31enne nelle settimane scorse era apparsa con rotondità “sospette” in più occasioni. Le voci erano iniziate a circolare sempre più insistentemente fino ad oggi, quando hanno trovato conferma ufficiale.

Nelle immagini Diletta appare fortemente commossa: è felicissima e non trattiene le lacrime per la gioia

Qualche mese fa parlando della sua turbolenta vita sentimentale prima di conoscere Loris, con cui si frequenta solo dallo scorso ottobre (quando è scoccato il colpo di fulmine), Diletta aveva detto al settimanale ‘F’: “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nella relazione che desidero. Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza. Anche sbagliando. Pensavo che le cose sarebbero andate in una direzione e invece ne hanno preso un’altra. E’ la vita”.

I due non potrebbero volere di più

Aveva poi raccontato che sua madre le dice sempre di non buttarsi troppo a capofitto in rapporti sentimentali appena nati: “Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.