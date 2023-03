Francesco Chiofalo tenero con l’ex di Brosio: nuovo amore dopo la rottura con Drusilla Gucci?

Il personal trainer paparazzato a Roma insieme alla 25enne Marialaura De Vitis

Secondo qualcuno dietro l’addio all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi potrebbe esserci proprio questa frequentazione

Francesco Chiofalo e Marialaura De Vitis ridono, scherzano e si scambiano qualche bacetto in pieno centro a Roma. Il personal trainer e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi (conosciuta soprattutto per essere stata fidanzata con Paolo Brosio) sembrano davvero molto in sintonia e alla luce delle recenti rivelazioni di lui, potrebbero essere più che solo amici. Il 34enne ha infatti rivelato di non essere più legato a Drusilla Gucci, o meglio di stare vivendo un periodo di crisi con la 28enne toscana (tanto che i due hanno praticamente smesso di parlarsi).

Francesco Chiofalo, 34 anni, e Marialaura De Vitis, 25, teneri e complici a Roma

Le immagini di Francesco e Marialaura, 25 anni, in modalità “flirt” appaiono ancora più “sospette” alla luce del recente botta e risposta di Chiofalo e Gucci via social. Drusilla infatti ha rimandato al mittente ipotetiche “accuse” di stare frequentando un altro ragazzo, mentre ha lasciato intendere che potrebbe essere proprio Chiofalo ad aver iniziato una nuova tenera conoscenza. “Se pensa queste cose, non è che per caso lo sta facendo lui?”, ha scritto sul social.

I due ridono, scherzano e si scambiano anche qualche bacetto

Ad ogni modo Chiofalo solo un paio di settimane fa faceva sapere pubblicamente di aver ormai chiuso quasi ogni contatto con Drusilla. Aveva spiegato: “Recentemente abbiamo avuto una lite, lei ha deciso di prendere tutte le cose che aveva qui da me. Anche se non convivevamo, dopo due anni c’erano parecchie cose sue a casa mia. Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa per capire anche quanto teniamo l’uno all’altro”.

Il recente botta e risposta social tra Chiofalo e quella che sembra ormai essere la sua "ex" Drusilla Gucci, 28 anni

“Dobbiamo capire se il caso di lasciarsi o di rimettersi insieme. Da una settimana non ci sentiamo, abbiamo tolto anche il ‘segui’ su Instagram l’uno all’altro”, aveva aggiunto.

“Io sono dispiaciutissimo, da parte mia sono ancora innamorato di lei, quest’idea è stata più sua che mia. Ma è evidente che le cose non vanno più bene. Lei ha perso la fiducia in me, non si fida più. Non l’ho mai tradita, non le ho mai messo le corna e le ho sempre portato rispetto”, aveva concluso.