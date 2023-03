Diletta Leotta incinta: la prima foto col pancino dopo l'annuncio della gravidanza

La conduttrice è volata in vacanza al caldo col fidanzato Loris Karius

Diletta Leotta incinta mostra le sue rotondità da mamma: la conduttrice condivide sul social la prima foto col pancino dopo l’annuncio della gravidanza. La 31enne è felice. “La nostra prima vacanza insieme", scrive a corredo dell’immagine riferendosi al bebè che porta in grembo.

Diletta è volata in vacanza al caldo con il fidanzato Loris Karius. I due sono a Dubai: hanno approfittato della pausa dei campionati a causa degli impegni delle nazionali per rilassarsi al mare. La presentatrice si lascia immortalare al tramonto, indossa un costume intero rosso: è in spiaggia, rilassata e serena come non mai.

Non c’è un’immagine in coppia. Il calciatore tedesco 29enne, però, pubblica alcune foto che lo immortalano nello stesso luogo. In una ha la stessa postura della compagna: è stata fatta nel medesimo istante, quando il sole è basso all’orizzonte.

La Leotta e Karius sono una coppia dallo scorso ottobre. Si sono conosciuti in Inghilterra, dove il portiere gioca col Newcastle. Il loro amore è stato subito travolgente, al punto che poco dopo sono arrivate le presentazioni in famiglia. La coppia ha ufficializzato la dolce attesa, vociferata da molti per giorni e giorni, venerdì 24 marzo con un video postato su Instagram. “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, ha comunicato ai follower la bionda di origini siciliane commossa mentre si abbracciava con lo sportivo con cui ha deciso di formare la sua famiglia.