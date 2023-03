L’ex velina 33enne e l’ex calciatore 49enne a casa discutono tra loro come qualsiasi coppia

I due sono sposati da 4 anni e sono genitori di Stella, 4 anni, e Isabel, 3

Costanza Caracciolo, ospite a Verissimo, racconta il suo amore per Bobo Vieri. I due, insieme da sei anni, sposati da quattro, sono felicissimi insieme, anche se le discussioni tra le mure domestiche non mancano. “Litighiamo, eccome!”, confessa l’ex velina 33enne parlando in tv del suo matrimonio con l'ex bomber. E poi svela: “Se litighiamo non ci parliamo per giorni”. Per fortuna prevale il sentimento: i due riescono sempre a far pace e a vivere un’unione in perfetta sintonia.

''Se litighiamo non ci parliamo per giorni'': Costanza Caracciolo parla in tv del matrimonio con Bobo Vieri

La siciliana ha solo parole d’elogio per l’ex calciatore 49enne. “Con Christian festeggiamo sei anni di amore quest'anno e grazie a lui ho capito davvero cosa significhi amare. E’ molto meglio adesso rispetto all'inizio perché abbiamo capito come goderci le cose e poi abbiamo due bambine bellissime”, racconta. “Siamo sposati da quattro anni e posso dire che ora è più bello di prima. Abbiamo fatto tutto un po' al contrario: abbiamo avuto subito un figlio, poi ci siamo sposati e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia”, aggiunge ancora.

L’ex velina 33enne e l’ex calciatore 49enne a casa discutono tra loro come qualsiasi coppia

Costanza smentisce i gossip che vorrebbero lei e il marito alla ricerca di una nuova gravidanza: “Noi stiamo benissimo così. Abbiamo raggiunto un equilibrio con le nostre figlie. Non ci sono in progetto altri bambini”. Genitori di Stella, 4 anni, e Isabel, che ne ha appena compiuti 3, sono appagati. "In questi tre anni sono stata abbastanza impegnata con le bimbe, ora sto vedendo la luce”, dice la showgirl. E parlando delle piccole rivela: "Stella e Isabel sono due bambine super simpatiche, ma entrambe con un bel carattere”.

I due sono sposati da 4 anni e sono genitori di Stella, 4 anni, e Isabel, 3. La siciliana e l'ex bomber non vogliono altri figli

Bobo Vieri è un padre premuroso: “E' molto presente e dolce. E’ un papà stupendo, più ansioso di me. Le bambine hanno su di lui un potere incredibile, possono fargli di tutto”. Sulle discussioni di coppia infime confida: "Quando litighiamo, non ci parliamo per due otre giorni, poi ci passa". E torna tutto come prima.