Maddalena Corvaglia: 'Sono single e sto bene così'. E su Elisabetta Canalis...

Maddalena Corvaglia conferma che con Alessandro Viani è finita. “Sono single e sto bene così”, sottolinea al settimanale Oggi. Poi torna ancora su Elisabetta Canalis…

L’ex velina 41enne, che dal 5 aprile condurrà un programma dedicato ai motori su Motor Trend e su Discovery +, non è in cerca dell’amore: “Sono single e sto bene così. Non sono alla ricerca di un fidanzato s tutti i costi, ma non dico neanche: ‘Mai nella vita’. Mi muovo con i piedi di piombo, quando si ha una figlia bisogna pensarci bene prima di far entrare qualcuno nel nostro nucleo”.

Maschiaccio, appassionata di fitness, Maddalena mette Jemie, 9 anni, avuta dall’ex marito Steve Burns, al primo osto. La pandemia nella ricerca d un amore non aiuta… “Neanche la mia sociopatia - ironizza la Corvaglia - Non amo andare in giro per conoscere gente nuova, ne per andare ‘a caccia’. Posso fare le 5 del mattino, ma con i miei amici”.

Felice della sua vita, non accetterebbe mai di andare a un reality: “Non mi piace spettacolarizzare il mio vissuto. E poi non me la sento di lasciare mia figlia sola: ha bisogno di me”. Solare, aperta al mondo, mamma sempre presente, Maddalena Corvaglia si chiude a riccio su Elisabetta Canalis. Quando le si domanda: “Vi siete riconciliate?”, risponde: “Mi spiace, ma preferisco non rispondere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.