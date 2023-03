La madre di Antonella Fiordelisi contro la 'crudeltà' di Signorini: 'Esterrefatta, ha fatto sentire mia figlia sbagliata'

Durissimo lo sfogo pubblicato su Instagram dalla mamma della concorrente

In una lunghissima lettera si è augurata che la figlia esca al più presto dal reality

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 16 marzo, la mamma di una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5 ha detto basta. In una lunghissima lettera pubblicata sul profilo Instagram di Antonella Fiordelisi, la madre, la signora Milvia ha criticato duramente la rete e soprattutto il conduttore Alfonso Signorini e Orietta Berti.

Antonella Fiordelisi in lacrime durante l'ultima puntata

Nella lettera aperta indirizzata a Piersilvio Berlusconi, la signora Fiordelisi si dice ''preoccupata per la salute psico-fisica della figlia'' e punta il dito contro la crudeltà usata verso la figlia, ''soprattutto degli autori nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime''. Gli attacchi continui in puntata ad Antonella, definita spesso provocatrice, avrebbero portato come conseguenza un odio social spropositato verso la Fiordelisi: ''un'ossessione talmente palese che anche Sonia Bruganelli ( unico papavero in un campo di grano) è intervenuta per far notare che l'ossessione verso Antonella era eccessiva''. Le parole più dure però sono rivolte a Orietta Berti che ha ''attaccato mia figlia senza un minimo di argomentazione ripetendo come un mantra che è arrogante...raggiungendo l'apice della sua rabbiosa frustrazione (perchè solo così si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: 'guadagnati la pagnotta con rispetto come ho fatto io..quasi come a voler insinuare qualcosa che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune''.

La mamma della concorrente ha attaccato Orietta Berti e Alfonso Signorini

Altro attacco poi al conduttore Alfonso Signorini: ''Ancora più esterrefatta però mi lascia il comportamento del conduttore ( che di isterico non ha nulla) quando invitava mia figlia, qualche puntata fa, a lasciare il programma in quanto vittima di violenza psicologica/bullismo...ebbene il conduttore fra le altre cose disse a mia figlia: 'Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti non restare lì...se stai male esci dal gioco'', senza richiamare nessuno del 'branco', facendo passare il messaggio che è il bullizzato a dover cambiare scuola, mica il bulletto...''.

Antonella con la mamma Milvia e il papà Stefano

La signora Milvia continua: ''Non mi spiego questo livore e astio nei confronti di mia figlia, da quasi sei mesi, quasi una sorta di vendetta..ma questa è un'altra storia che racconterò...''.

La lettera si conclude con la speranza che Antonella venga eliminata: ''Per la sua salute psicofisica spero che esca lunedì, altrimenti voglio credere e sperare che non venga trattenuta nella casa nonostante pianga tutti i giorni...''.