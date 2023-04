Aveva festeggiato l’ultimo compleanno il 7 aprile davanti le telecamere di Pomeriggio 5

Si è spenta nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi

Paolo Brosio è devastato dal dolore. Il giornalista 66enne piange l’adorata mamma Anna, morta all’età di 102 anni. La donna aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 2 aprile davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 che l’avevano raggiunta in ospedale. Si è spenta nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Addio all'iconica mamma di Paolo Brosio: la signora Anna è morta a 102 anni

Paolo sul social ringrazia tutti per la vicinanza in questo momento di grande vuoto. Anna Marcacci Brosio, nata a Marina di Pisa, da tanti di anni viveva a Vittoria Apuana, in Versilia, insieme al figlio. Colpita da problemi di salute, recentemente era stata ricoverata in ospedale e poi trasferita al San Camillo. Purtroppo stavolta non è riuscita a superare indenne la crisi, a causa dell’età avanzata.

Il giornalista 66enne è devastato dal dolore

La donna era diventata una vera star della tv accanto al figlio

La mamma di Brosio era diventata una vera star della tv, una donna considerata iconica, grazie alla partecipazione al fianco di Paolo a Quelli che il calcio su Rai Due. Con il figlio aveva registrato anche spot pubblicitari.

Pochi giorni fa Anna aveva spento la candelina sulla sua torta dal letto di degenza. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata Federica Panicucci a Mattino 5. “Nella notte, poche ore fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”, ha detto la conduttrice. Ha poi chiesto al sacerdote in studio di commentare la morte della donna: "Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento".