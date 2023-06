''Il mio ex mi ha messo alla gogna'': Manila Nazzaro accusa l'ex e rivela di essere di nuovo innamorata

La 45enne affida al social un duro sfogo e parla anche del nuovo amore, il ballerino 37enne Stefano Oradei

Accusata dal 51enne Lorenzo Amoruso a cui è stata legata per 6 anni e mezzo, ribatte arrabbiata

Manila Nazzaro rompe il silenzio. L’ex Miss Italia affida ai social un duro sfogo e accusa l’ex Lorenzo Amoruso: “Mi ha messo alla gogna”. La 45enne rivela pure di essere di nuovo innamorata: lui, come si vocifera da giorni, è il ballerino 37enne Stefano Oradei, volto di Ballando con le stelle, insegnante di danza al Circolo 2 Ponti a Roma.

L’ex calciatore 51enne, a cui è Manila è stata legata per 6 anni e mezzo, nei giorni scorsi, ospite di una diretta con Biagio D’Anelli, si è sbottonato. Ha detto molto sul crack con la Nazzaro. “Non mi sarei mai aspettato tanta cattiveria nei miei confronti e soprattutto che la signora Nazzaro dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare, si frequentasse già con un altro. Ci sono le prove. Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo schiaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me”, ha sentenziato lo sportivo.

Manila ribatte arrabbiata. “Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti, ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Predicate il disgusto verso l'odio social, ma poi siete i primi a praticarlo. E tutto questo perché?”, scrive.

La conduttrice ed ex ‘vippona’ aggiunge: “Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa. Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo, perché siamo noi donne per prima a non riuscite a comprendere le altre donne”.

La Nazzaro sceglie di venire allo scoperto con l’uomo che ha deciso di frequentare: “E ora se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure. Ma sappiate che a perdere saremo e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza”.

Manila non fa mai il nome dell’ex, neppure quello di Oradei. Ma Amoruso, sentendosi chiamato in causa, controbatte condividendo una storia abbastanza eloquente. "Pensiero del giorno, buona domenica: mentre le parole fanno a gara, i gesti tagliano il traguardo”, sottolinea.