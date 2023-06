La showgirl allo stadio Maradona insieme a Santiago e la cognata per la festa della squadra Campione d’Italia

La 38enne e il figlio si divertono un mondo con la 27enne guardando il conduttore 33enne che presenta lo show

Belen e Stefano sorridono felici e con una foto da ‘zii’ festeggiano l’arrivo del loro primo nipotino. Allo stadio Maradona di Napoli la 38enne e il marito 33enne si scattano un selfie con la sorella di De Martino, Adelaide, incinta.

Belen e Stefano festeggiano l'arrivo del loro primo nipotino: a Napoli con la sorella di De Martino incinta

Finora sulla cicogna in arrivo in casa De Martino Belen e Stefano non avevano proferito parola, neppure un augurio era arrivato via social, tanto da far pensare quasi che in famiglia, con i parenti del presentatore, ci fosse ‘maretta’. Invece tutto fila liscio. La Rodriguez e Il presentatore sono felicissimi della gravidanza di Adelaide, che a 27 anni aspetta il suo primo bebè dal compagno Diego De Domenico: avrà un maschietto che si chiamerà Mattia.

La showgirl allo stadio Maradona insieme a Santiago e la cognata per la festa della squadra Campione d’Italia

Belen è arrivata nella città campana insieme al figlio primogenito di 10 anni Santiago (Luna Marì, 2 anni il prossimo luglio, è rimasta a Milano dal padre Antonino Spinalbese). Tutto per festeggiare il Napoli Campione d’Italia. Al Maradona, ex San Paolo, l’argentina si siede accanto alla cognata per assistere alla festa del team di Spalletti: alla conduzione dello show, in diretta su Rai Due, c’è Stefano De Martino.

La 38enne e il figlio si divertono un mondo con la 27enne guardando il conduttore 33enne che presenta lo show

Indossa un abito firmato dal suo brand, Mar de Margaritas, a sfondo floreale. Belen è sinuosa ed elegante. Esulta col figlio, che indossa una maglietta della squadra di cui è tifoso, proprio come il suo papà, con impresso sulle spalle il numero 10 di Maradona.

Stefano, prima che la diretta Rai inizi, si fa scattare una foto

A bordo campo si gode lo spettacolo, guidato con grande scioltezza dall’uomo che ama. “Belen una di noi”, le urlano i tifosi seduti sugli spalti. Lei ride insieme ad Adelaide e si diverte un mondo.

Belen con Santi accanto a bordo campo segue tutto

Negli ultimi giorni le voci di crisi tra la Rodriguez e De Martino avevano iniziato nuovamente a circolare vorticose. I due sono diventati molto più parchi nel raccontare la loro vita sui social e così c’è perennemente chi li vorrebbe ‘agli sgoccioli’. La coppia, però, non scoppia, anzi. I due riappaiono vicini, vicini: Belen fa il tifo per il Napoli e Stefano, sempre più esperto al timone dei programmi tv, al punto che su Twitter in tanti lo vorrebbero a Sanremo 2024 al posto di Amadeus.