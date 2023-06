Nina Zilli ha partorito, nata la prima figlia: ecco come si chiama

La cantante ha dato alla luce la piccola il 2 giugno all’ospedale Sant’Anna di Como

Al settimo cielo anche il papà, Danti, 41 anni, all’anagrafe Daniele Lazzarin

Nina Zilli scoppia di felicità insieme al compagno 41enne Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin. La cantante il 2 giugno, Festa della Repubblica, è diventata mamma: ha partorito all’ospedale Sant’Anna di Como. E’ nata la sua prima figlia che si chiama Anna Blue, come la 43enne aveva già annunciato da tempo.

Nina ha annunciato l’arrivo della cicogna pubblicando le ultime foto in due e poi le prime in tre, con la piccola appena venuta al mondo. La Zilli è stata subito inondata di auguri da tanti vip, come Cristiana Capotondi, Rudy Zerbi, Filippa Legerback, Miriam Leone, Tiziano Ferro, solo per citarne alcuni.

“Welcome on earth Anna Blue - ha scritto l’artista per accompagnare gli scatti - 02.06.2023 Avremmo potuto chiamarti Repubblica cit. Rosario Fiorello. I primi attimi con noi 2 e gli ultimi prima di NOI 3 #swipeleft Grazie a Roby+Ceci, Angela, tutte le ragazze della sala parto e del reparto di ostetricia e ginecologia del Sant’Anna di Como. Che questo viaggio, che già mi sembra incredibile, abbia inizio”.

Nina e Danti stanno insieme dal 2019. Si sono conosciuti mentre collaboravano per il brano "Tu e D'Io", scritto e cantato insieme a J-Ax. Nonostante il colpo di fulmine, sono usciti allo scoperto come coppia solo un anno dopo. Per i due si tratta del primo figlio. La Zilli a Vanity Fair, spiegano di nome scelto per la bambina, ha detto: “Anna è il nome preferito di entrambi, mentre Blue l’ho aggiunto io. Come la blue note, la nota che mi fa sognare”.

Ora lei e il compagno si prenderanno una pausa e si ritireranno in campagna

Da mamma, insieme al neo papà Nina si prenderà una pausa dagli impegni professionali: “Ci ritireremo in campagna e ci prenderemo tutto il tempo di cui avremo bisogno per conoscerci e imparare come si fa. Non vedo l’ora”.