Stefania Orlando distrutta dal dolore per la morte di Margot: lo struggente messaggio d’addio dopo quasi 20 anni insieme

La showgirl ha annunciato la scomparsa del suo amato Chihuahua

Margot avrebbe compiuto 19 anni il prossimo luglio

E’ davvero a pezzi Stefania Orlando. La showgirl ha appena dovuto dire addio dopo quasi due decenni di legame strettissimo al suo amato Chihuahua, Margot. Erano inseparabili. Lei aveva anche deciso di non affrontare viaggi lunghi per non doverla sottoporre a stress o lasciarla sola.

Condividendo poche ore fa alcune immagini della cagnolina, l’ex gieffina vip ha scritto su Instagram: “Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore”.

Stefania Orlando, 56 anni, insieme alla sua adorata Margot, venuta a mancare poche ore fa dopo quasi 19 anni insieme

“Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore. Pensavo di prendermi cura di te ma in realtà eri tu che ti prendevi cura di me, credevo di insegnarti qualcosa ed invece ho imparato io da te”, ha aggiunto la 56enne.

“Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio. Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi”, ha continuato.

Stefania con Margot

“Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo. Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire”, ha proseguito.

“Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”, ha quindi concluso.