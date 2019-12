Marco Carta ha pubblicato la seconda foto social insieme al fidanzato Sirio. Il cantante ha condiviso lo scatto su Instagram. Nell’immagine appare accanto alla sua dolce metà, a dividerli solo un tenerissimo cucciolone. I due sono una coppia ormai da molti anni, ma sono usciti allo scoperto solo da pochissimo, dopo il coming out dell’ex vincitore di ‘Amici’ a ‘Domenica Live’, in diretta. Accanto allo scatto Carta ha fatto una lunga riflessione sull’anno che si è appena concluso, che lo ha visto tra le altre cose imputato per un furto di sei magliette alla Rinascente di Milano.

“Il mio 2019? Un anno incredibilmente sorprendente, sotto ogni punto di vista. Ho mangiato più di altri anni, ho goduto più di altri anni, sofferto più di altri... Ho cantato con più desiderio, ho pianto ridendo. Ho pianto. Ho sentito i miei fratelli più vicini”, ha scritto il 34enne sul social. “Ho vissuto ogni giorno con il peso di 48h (non so se sia un bene o no), consapevole di averlo vissuto fino in fondo. Sempre a fianco ad un amore unico. Che sia per voi e spero anche per me un 2020 PA-zZ-ES-Co!”, ha poi aggiunto.

Solo qualche tempo fa Carta aveva spiegato che Sirio gli aveva chiesto di non apparire pubblicamente. Nel corso del 2019 qualcosa è però cambiato. Forse complice la morte di suo papà, il fidanzato di Marco ha scelto di mostrarsi sul social accanto a lui. “Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà”, aveva fatto sapere il bel sardo.

Scritto da: la Redazione il 31/12/2019.