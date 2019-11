Marco Cartasegna chiede scusa a Frosinone: 'Il mio messaggio offensivo'

Marco Cartasegna, finito nella bufera per il suo video in cui insulta Frosinone, chiede scusa. L’ex tronista di Uomini e Donne in nuovo filmato condiviso sul social fa ammenda. E’ stato attaccato anche da Paolo Bonolis per essere stato sgradevole nei confronti della cittadina ciociara, che ha ospitato lui e il conduttore tv insieme ad altri personaggi dello showbiz in occasione di una partita di calcio benefica.

“Finalmente arrivato a Frosinone, città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla dalle mappe. Questo albergo, che è perfettamente in linea con la città, mi ha fatto venire la tristezza nel cuore... Adesso piango un attimo e poi riprendo”, aveva detto Marco Cartasegna. Per le sue parole hanno scatenato il caos. Il 30enne è stato definito ‘un coglio*e’ da Bonolis e ha ricevuto persino minacce per le sue parole. Ora, accortosi della brutta figura, chiede scusa.

VIDEO

“Faccio questo video – dice in una story di Instagram – per chiedere scusa. Arrivato a Frosinone, ho pensato di fare un video ironico come sempre, solo che stavolta non è stato ironico né simpatico, ma offensivo. Mi rendo conto che il messaggio è stato offensivo. Non era assolutamente la mia intenzione. Mi rendo conto che non faceva ridere nessuno”.

“Mi dispiace – aggiunge – ho fatto un errore. Ho tolto il video dopo pochi minuti e mi sono scusato, ma evidentemente non è servito perché sono giorni che vengo insultato e minacciato. Non è questo il motivo per cui faccio il video, il motivo è per chiedere scusa a chi non ha visto le mie stories precedenti. Mi dispiace aver offeso la città e i suoi abitanti, mi dispiace aver messo in cattiva luce il gruppo meraviglioso di cui faccio parte".

Poi chiosa: "Sono orgoglioso di andare in giro in campi di Serie A e in campetti di provincia a fare questi eventi di beneficenza. Mi dispiace davvero tanto, chiedo scusa a tutti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2019.