La perdita del suocero lo addolora, lo sportivo 39enne desidera restare accanto alla moglie

“Era come un padre. Sono entrato in famiglia 15 anni fa e mi ha trattato sempre come un figlio”

Marco Maddaloni entra nella Casa. Torna al GF dopo la grave perdita della sua famiglia. Il 39enne spiega agli altri concorrenti perché dopo il lutto non rientrerà in gioco. “Voglio condividere il dolore con Romina”, sottolinea. La Giamminelli piange la morte del padre, Mario. Il judoka desidera starle accanto. Anche i loro tre bimbi, Giovanni, nato nel 2016, Giselle Maria, venuta al mondo nel 2018, e Pino, che la cicogna ha portato nel 2020, hanno bisogno del papà: il nonno non c’è più.

''Voglio condividere il dolore con Romina'': Marco Maddaloni torna al GF per pochi minuti e spiega perché dopo il lutto non rientrerà

Marco Maddaloni rientra in Casa per comunicare cosa intende fare col Grande Fratello. "So che per te tuo suocero era un secondo padre", gli sottolinea Signorini. “Sì, faceva dei pranzi stupendi. Sono entrato in famiglia 15 anni fa e mi ha sempre trattato come un figlio, era la parte leggera”, replica Marco. "Non ti chiedo che decisione hai preso perché so che vuoi comunicarlo direttamente ai tuoi compagni d’avventura e quindi io ti dico che tra un istante entrerai a Casa, ok?”, gli fa sapere Alfonso, che subito chiama a raccolta gli inquilini.

Nella Casa gli altri inquilini lo ascoltano attenti e versano lacrime

Maddaloni parla a tutti. Loro lo ascoltano freezati: versano già lacrime. “Quanto mi siete mancati! Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare. Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: ‘Che ci fai qua? Torna nella casa’. La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie. Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro. Ragazzi, io vi abbandono”, dice.

Tutti abbracciano con affetto il campione judoka 39enne

Tutti sono affranti e gli corrono incontro per abbracciarlo. Salutano il loro amico. Marco avrebbe avuto la possibilità, come è stato per Beatrice Luzzi lo scorso gennaio, quando morì il padre, di tornare al reality show, ma, contrariamente all’attrice, non crede sia opportuno farlo. Desidera stare coi suoi cari.