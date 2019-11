La conosciamo per essere sempre molto tranquilla e pacata, ma quando Maria De Filippi si arrabbia non ce n’è per nessuno. Durante l’ultima puntata di ‘Tu si que vales’, il programma del sabato sera di Canale5, la conduttrice ha perso le staffe dopo una richiesta piuttosto bizzarra di un concorrente, arrivando a lasciare lo studio infuriata. L’uomo, che sostiene di saper leggere le mani, ha chiesto che di poter avere per la sua performance “una ragazza vergine”. E già qui la De Filippi è apparsa molto contrariata. “Ma vi pare che ora una si deve alzare e dire che è vergine?”, ha detto.

Il concorrente ha poi rincarato la dose, spiegando che la “vergine” avrebbe dovuto avere anche una “certificazione” del suo stato. Maria non ci ha visto più: “Per me lei può uscire subito. Dopo questa cosa della certificazione vada fuori, a passi lunghi e ben distesi. Quando dice che cerca una vergine e poi anche che ha bisogno della certificazione, lei può uscire”. “Io rientro solo dopo che lei se n’è andato”, ha poi aggiunto.

A questo punto la moglie di Maurizio Costanzo si alza e se ne va. Mentre si allontana dalla sua postazione, sotto lo sguardo incredulo degli altri giudici del programma Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, aggiunge: “Ma dico come le può venire in mente una ca**ata del genere? Vuole la certificazione che uno è vergine, questo è proprio fuori”.

Nello studio Mediaset cala il gelo. Interviene Rudy Zerbi che invita il concorrente ad andarsene. “Fa più bella figura se esce”, dice. Dal pubblico in studio di alza un fortissimo coro: “Fuori! Fuori!”. All’uomo non restano molte possibilità. Prende la strada dell’uscita e si allontana. Solo a questo punto Maria fa rientro in studio. “E’ lui che si è auto certificato come un cog***ne ed è uscito”, ha chiosato la regina della tv 57enne.

Scritto da: la Redazione il 3/11/2019.