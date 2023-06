Maria De Filippi, la prima estate da vedova senza Maurizio Costanzo è  ‘solitaria'

La conduttrice si rilassa in Sardegna, in spiaggia è assorta e pensierosa

La 61enne cerca di staccare da tutto a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari

Maria De Filippi cerca di staccare da tutto a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Le foto di Gente la ritraggono in spiaggia in Sardegna: fisico tonico e asciutto. Non un filo di grasso per lei, grazie ai suoi allenamenti costanti e a un’alimentazione sana e controllata. La sua è la prima estate da vedova, senza Maurizio Costanzo accanto. Un’estate ‘solitaria'. Mentre prende il sole si rilassa, ma è assorta, pensierosa.

La 61enne si trova sull’isola per sovrintendere alla nuova edizione di Temptation Island, il reality che mette alla prova i sentimenti, in onda il lunedì in prime time su Canale 5. Tra una ripresa e l’altra, Maria si prende del tempo per estraniarsi da ogni cosa, per svuotare la mente.

La De Filippi indossa un bikini bianco. Si gode il mare, ma nel suo cuore il vuoto per la scomparsa del marito, deceduto lo scorso 24 febbraio a 84 anni, rimane. Il successo, l’amore del figlio Gabriele, dei suoi bassotti l’hanno aiutata ad andare avanti. Non è facile senza avere più accanto l’uomo che era anche amico e compagno di lavoro.

Maria gioca con i granelli di sabbia tra le dita. Non mostra il dolore: lo ha vissuto privatamente e continua a farlo ogni giorno che passa. La sua armatura resiste. Il 12 giugno ha dovuto dire addio anche a Silvio Berlusconi, a cui lei e Costanzo erano molto legati. Il 2023 l’ha messa a dura prova. Ma lei, all’apparenza una roccia, resiste.