Maria De Filippi tiene molto alla sua privacy e odia mettersi in mostra. La conduttrice infatti non partecipa praticamente mai ad eventi mondani e le foto che la ritraggono sul red carpet si contano sulle dita di una mano. Lo scorso weekend però ha fatto un’eccezione ed è arrivata al Foro Italico di Roma per l’evento ‘Tennis and Friends’. Maria è infatti una grande appassionata della racchetta e quando può prenota un campo da tennis per giocare con parenti e amici.

Ecco la 57enne in posa davanti ai flash. Domenica, una piacevolissima giornata autunnale nella Capitale, la De Filippi si è lasciata scattare foto con una tuta verde e un paio di appariscenti scarpe da ginnastica bianca e gialle, con lacci azzurri. La moglie di Maurizio Costanzo non si è mai tolta gli occhiali da sole, ma ha accennato più volte un sorriso in favore dell’obiettivo. Per lei mettersi in posa davanti ai reporter non dev’essere stato facile: è qualcosa che proprio non le piace.

Recentemente Maria, che mercoledì sera sarà di nuovo ad ‘Amici Celebrities’, ha raccontato di non avere più paura di stare davanti alle telecamere, come accadeva invece tanti anni fa, agli esordi come conduttrice. Però le è venuta un’altra paura, quella di perdere il successo che sta ottenendo ormai ininterrottamente da tantissimi anni. “Prima mi preoccupavo di non fare una brutta figura, poi piano piano è arrivata la paura di non avere più successo. Un timore che ha mille sfaccettature. Ho paura di quando finirà, e spero in quel momento di essere stabile sulle mie gambe”, ha spiegato in un’intervista.

Scritto da: la Redazione il 14/10/2019.