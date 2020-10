Negli ultimi giorni le immagini di Maria Monsè dal medico estetico con la figlia Perla Maria, che nello studio del dottore si è fatta fare un ritocchino al naso a soli 14 anni, hanno fatto molto discutere. La showgirl è stata accusata da molti, che ritengono inappropriato lasciare che una ragazza così giovane inizi già a frequentare centri di medicina estetica. Lei però non solo si è difesa, ma ha aggiunto di ritenere che sarebbe addirittura da premiare come madre per il suo gesto. Lo ha detto durante ‘La Vita in Diretta’. “Tre punturine di numero, di acido ialuronico che poi vengono riassorbite dalla pelle dopo sei mesi. Non è una cosa irreversibile, non capisco perché tutto questo scalpore”, ha affermato.

“Dovrei essere premiata piuttosto, a differenza di quello che vogliono farmi apparire io voglio mandare un messaggio, ovvero che quando le ragazzine hanno un complesso invece di aspettare i 18 anni e fare il conto alla rovescia per potersi operare, tenendosi nel frattempo il complesso, possono agire in questo modo”, ha aggiunto la 46enne, che ha avuto la figlia insieme al marito Salvatore Paravia.

La Monsè è convinta di essere nel giusto e secondo lei la prova che la sua strategia ha funzionato è il fatto che Perla oggi sia molto più serena dopo aver addrizzato la gobbetta che aveva sul naso. “Perla adesso è felice”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 2/10/2020.