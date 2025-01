Maria Rosaria Boccia paparazzata con un pancione: è incinta? 'Oggi' la piazza in copertina e parla anche di Sangiuliano

La 41enne fotografata con il ventre prominente per le vie di Pompei e Gragnano

La liaison con l’ex ministro, iniziata i primi di giugno, stando a lui, si sarebbe conclusa a fine luglio scorso

Maria Rosaria Boccia è incinta? Se lo chiede Oggi che piazza la 41enne in copertina. E’ stata paparazzata con un pancione mentre passeggia per le vie di Pompei e Gragnano con un’amica. Il settimanale parla anche di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, al centro dello scandalo per la liaison con l’imprenditrice. Stando alle parole del 62enne la loro relazione, iniziata i primi di giugno, si sarebbe conclusa a fine luglio. Il mese seguente è scoppiato il polverone di cui i tutti i media si sono interessati e che ha portato alle dimissioni del politico.

Il fotografo ha seguito la Boccia, ripresa anche di profilo, con il ventre assai prominente. Il giornale ha sottoposto gli scatti in questione a un ginecologo milanese “che preferisce rimanere anonimo”. Il medico ha detto: “La pancia sembra molto naturale. In base alla mia esperienza siamo intorno alla 26 o alla 28esima settimana”. Se così fosse la data prevista del parto sarebbe a inizio aprile. Il dottore aggiunge: “Il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio”.

Oggi sottolinea: “Primi di luglio, dunque. Quando era in corso la chiacchieratissima liaison tra la Boccia e Gennaro Sangiuliano”. E fa sapere: “Abbiamo provato più volte a contattare la dottoressa Boccia e il suo avvocato Francesco Di Deco per avere un commento. Non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. ‘E’ un periodo in cui ho bisogno di tranquillità e serenità’, ci ha scritto lei. ‘Sento la mia assistita ed eventualmente la richiamo’, ha promesso lui prima di sparire".

E’ necessario ricordare che la gravidanza di Maria Rosaria è il cardine dell’esposto che Sangiuliano ha presentato contro di lei a settembre 2024, in cui il tema appare come un presunto ricatto che avrebbe generato un’enorme pressione sull’ex ministro. Il settimanale riporta un estratto della querela: “La notizia mi ha sconvolto e ha in me confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene”. “Allega anche una mail, datata 23 agosto 2024, in cui la Boccia lo chiama ‘un super Babbo’ e lo congeda con queste parole: ‘Noi scappiamo, domani abbiamo la visita di controllo’”, precisa il giornale.

Tre mesi fa, però, la Boccia a un altro giornale aveva fatto sapere che quella dolce attesa era “una notizia inventata, ma non da me”. Oggi ricorda: “In più, a metà ottobre del 2024 sul quotidiano La Verità era spuntata la lunga testimonianza di N. A., un presunto ex fidanzato di Maria Rosaria, che rivelò: ‘Anche a me disse che era in cinta (ma non di lui, ndr). Sapevamo tutti che indossava un cuscino per simulare la pancia. E noi la assecondavamo. La incontro di nuovo dopo qualche mese e lei mi racconta che aveva perso il bambino e donato gli organi’. La Boccia ha poi detto di aver ricevuto, dal suddetto N. A., delle ‘scuse sia personali che pubbliche’”.

La faccenda parrebbe assai complicata. Il settimanale infine sottolinea: “Non stiamo affatto dicendo che il bambino o la bambina - ammesso che la gravidanza trovi una conferma ufficiale o naturale nelle prossime settimane -, sia di Sangiuliano (l'imprenditrice, peraltro, ha sempre negato di aver avuto, con l’ex ministro, una relazione che andasse oltre la stima reciproca). C’è solo una possibile coincidenza di date. Troppo poco per trarre conclusioni”.