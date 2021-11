Maria Teresa Ruta disperata, la figlia Guenda in mano agli strozzini: ecco cos'è successo

Maria Teresa Ruta è disperata nello scoprire che la figlia Guenda e il suo futuro marito Mirko Gancitano sono in mano agli strozzini. La conduttrice, furiosa, difende la sua ragazza dalle grinfie del boss, imbufalita, non ci vede più dalla rabbia e si scaglia contro l’uomo, corre fuori per mettere in salvo la sua famiglia, ma una volta uscita di casa scopre la verità: è vittima inconsapevole di uno dei terribili scherzi de Le Iene.

Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, si sposa con Mirko Gancitano. La presentatrice invita a cena i futuri consuoceri (in realtà attori de Le Iene). Lo scherzo di Nicolò De Devitiis prende pian, piano corpo. Mentre tutti sono a tavola, la Ruta scopre che i due hanno un mare di debiti: devono un milione e 200mila euro a uno strozzino che si presenta a casa sua con loro, ma che si ferma solo per poco tempo a dare un’occhiata all’abitazione per poi andare via.

E’ Guenda a confessare alla madre di aver aiutato i suoceri in un momento di difficoltà. Maria Teresa si informa e chiede anche dettagli sul misterioso uomo che li ha accompagnati. I ‘finti’ genitori di Mirko spiegano la situazione complicata che vivono, tutto però viene interrotto dall’uomo in questione, uno strozzino, che chiede al papà e alla mamma di Mirko di raggiungerlo.

La situazione si complica ancora di più quando il ‘terzo incomodo’ torna in casa della Ruta e rivela la somma di denaro che i genitori di Gancitano gli devono. Vuole i soldi da Maria Teresa, che si arrabbia, gli urla contro e minaccia di chiamare la Polizia.

Interviene anche un finto boss, un altro attore de Le Iene: rivela alla 61enne che anche Guenda ha chiesto denaro in prestito. Se non lo restituirà, lui la porterà con sé. Maria Teresa esplode, perde completamente le staffe e gli tira un ceffone, poi scappa via con la figlia, ma appena esce per le scale del suo palazzo, agitatissima, scopre la burla e tira un enorme sospiro di sollievo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2021.