La venezuelana incinta di Gianmaria Coccoluto scopre il ventre fiera

La 31enne è in Brasile con il compagno, kitesurfer italiano 29enne

Mariana Rodriguez incinta di Gianmaria Coccoluto, famoso kitesurfer italiano 29enne di Terracina, sul social scopre il ventre prominente per la gravidanza. La venezuelana, ex gieffina vip nel 2016, incinta, mostra il pancione direttamente dal Sudamerica: è in Brasile. Il parto è imminente e probabilmente lei darà alla luce il bambino lì.

Mariana Rodriguez mostra il pancione dal Sudamerica: il parto è imminente

La 31enne è fiera delle sue forme da mamma. Concorrente appena la scorsa primavera di Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi, dopo il reality, tornata alla vita di tutti i giorni, ha fortemente desiderato la dolce attesa col fidanzato, campione italiano e sesto al mondo nella categoria kitesurf freestyle.

Mariana, circondata dalla sabbia, sotto il sole, con indosso un completo in maglia dorato, con top e pantaloni a vita bassa, si accarezza il suo pancione.

E' orgogliosissima delle sue forme da mamma

La Rodriguez avrà un maschietto, come svelato pochi giorni fa, il bebè si chiamerà Noa Maria. “Ti ho fatto con l’amore più puro è più nobile che l’essere umano possa provare… Giuro su Dio che ci sarò sempre per te, fino la fine dei miei tempi, che ti farò da madre, da padre, da migliore amica… Nessuno ha detto che sarà facile, ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti”, ha scritto in un post svelando per la prima volta la cicogna in arrivo.