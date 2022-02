Mariano Di Vaio, in ospedale col volto tumefatto: ecco cosa gli è successo

Mariano Di Vaio è costretto ad andare in ospedale. Volto tumefatto e insanguinato per il modello e influencer 32enne che mette in apprensione i suoi milioni di fan facendosi vedere sul social con le ferite. Tutti si chiedono cosa gli sia successo: ci pensa il suo terzogenito, Filiberto Noah, a svelarlo, nonostante non abbia ancora compiuto 3 anni, il bimbo nelle storie a modo suo fa capire come si sia fatto male il papà.

Mariano Di Vaio è stato vittima di un brutto incidente, è stato colpito da una racchetta sul naso mentre giocava a padel con un amico. “Raga tutto regolare, mi sa che tocca rifare il nasino comunque sto bene”, sdrammatizza sul social cercando di non farsi prendere dallo sconforto.

“Una racchetta in faccia, speriamo che si riprenda presto”, commenta la moglie Eleonora Brunacci con cui Mariano si è sposato il 27 settembre 2015 e da cui ha avuto i 4 figli: Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (nato il 18 giugno 2018), Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019) e infine Mia Annabelle (nata il 25 gennaio 2022).

Di Vaio, che prima di essere curato ha immediatamente messo il ghiaccio sul viso per fermare il sangue e bloccare il gonfiore, ha trascorso ben quattro ore in ospedale. Per fortuna però tutto si è risolto, ora rimangono solo i lividi. “Due giorni e starò bene!! - fa sapere sempre via social - Sto bene, nessun dolore, è solo una cosa molto fastidiosa da affrontare, ma voi ragazzi sapete che non è la prima volta che si rompe qualcosa così!! Ritorno in piedi, già oggi al lavoro”.

9/2/2022