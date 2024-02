Marica Pellegrinelli conferma ufficialmente la gravidanza! Genere, mese di gravidanza, compagno e rapporto con l’ex marito Ramazzotti: le sue parole

La 35enne è incinta del suo compagno William Djoko, è al settimo mese

Al settimanale ‘Grazia’ ha raccontato molte cose interessanti della dolce attesa

Poi ha spiegato in che rapporti è oggi con l’ex marito Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ha finalmente rotto il silenzio dopo la notizia circolata nei giorni scorsi riguardo una sua presunta gravidanza.

La 35enne ha confermato di essere incinta di sette mesi di una femminuccia, il futuro papà è il compagno William Djoko.

Intervistata dal settimanale ‘Grazia’ in una diretta Instagram ha raccontato: “Non ho nessun problema a dire che aspettiamo una bambina. Sono al settimo mese, di 27 settimane, quindi sì a metà settimo mese. E’ tutto molto bello”.

Marica Pellegrinelli, 35 anni, intervista via social dal magazine Grazia

Non ha voluto tenere da parte i dettagli per poterli usare magari in diversi post social scaglionati nel tempo: “Non amo centellinare le notizie in modo da fare i like, penso che le persone che mi seguono da sempre sanno quanto per me sia privata e sacra la maternità, la natalità e la vita dei minori”.

Il papà della piccolina che porta in grembo è al suo fianco da due anni e mezzo, anche se la notizia del loro amore è uscita fuori solo più tardi.

Marica ha confermato di essere incinta: aspetta una femminuccia

Parlando del rapporto con William, ha detto: “Sono stata fortunata. Mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuta in Olanda”.

William è il primo compagno a cui Marica ha presentato Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8, i figli avuti insieme all’ex marito Eros Ramazzotti, con cui è stata sposata dal 2014 al 2019.

“Io non avevo mai presentato nessuno prima ai miei figli”, ha sottolineato.

Tra l’altro Ramazzotti, 60 anni, ha conosciuto il compagno di Marica prima dei loro bambini. Un gesto di cortesia che testimonia la saggezza e l’eleganza della modella bergamasca.

Marica è molto felice: sta vivendo un momento magico con William Djoko

“Ci si può allontanare ma questo non vuol dire mancarsi di rispetto o negare l’amore che è stato. Non potrei mai dire di non amare il padre dei miei figli o l’uomo che ho amato. Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini […] Prima di noi ci sono i nostri figli”, ha spiegato.

Marica non capisce perché tra ex a volte ci si fa la guerra o ci si parla male alle spalle: “Questa dialettica, mi dispiace dirlo molto italiana, in cui io devo parlare male della nuova fidanzata, e l’ex e di qua e di là…”.

“William è uno step-dad (ovvero in italiano ‘patrigno’, ma il termine non è certamente dei più delicati, ndr) eccezionale”, ha continuato.

D’altronde lei ha avuto una simile e bellissima esperienza con la figlia che Eros ha avuto con Michelle Hunziker: “Io sono stata una step-mum per Aurora, siamo state comunque dieci anni insieme. L’ho amata e la amo tantissimo”.