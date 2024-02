Rebecca Staffelli del Grande Fratello ha chiesto al fidanzato di sposarla: le immagini della tenera proposta di nozze

Alessandro Basile ne aveva già fatta una a lei tre anni fa, ora è la volta della 25enne

Il 40enne pugliese, ex volto di Uomini e Donne, e la figlia di Valerio stanno insieme dal 2018

Finalmente arriveranno i fiori d’arancio. Rebecca Staffelli, opinionista social del Grande Fratello di Alfonso Signorini (ha preso il posto di Giulia Salemi), ha chiesto al fidanzato di sposarla. Sul social la figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia, posta un video in cui svela le immagini della tenera proposta di nozze a sorpresa.

La 25enne e Alessandro Basile, imprenditore 40enne pugliese, stanno insieme dal 2018. I 15 anni di differenza d’età non sono mai stati un problema per la coppia. Lui, nato a Taranto, ex corteggiatore di Uomini e Donne durante il trono di Ludovica Valli, aveva già fatto la proposta di nozze a Rebecca 3 anni fa: lei aveva detto di sì. Il matrimonio, però, non era mai arrivato, complice anche la pandemia che ha complicato tutto.

Lei gli infila l'anello all'anulare, lui è travolto dalla commozione

La Staffelli così sorprende il suo ‘moroso’. Prepara l’anello, fa salire Alessandro in macchina insieme al loro cagnolino, un volpino di Pomerania, lo benda. Rebecca guida fino al mare, fa scendere il fidanzato dall’auto, poi si inginocchia davanti a lui e gli chiede la mano. I due si abbracciano con grande trasporto. Lei gli infila l’anello all’anulare e si baciano. Basile si avvicina all’obiettivo dello smartphone, che riprende tutta la scena, in lacrime, profondamente commosso dal gesto della donna che ama. Non riesce a frenarsi.

“He said yes”, scrive Rebecca entusiasta a commento della clip condivisa. E aggiunge: “3 anni dopo il mio ‘sì’ ora toccava a me”. Piovono ‘like’: adesso non rimane che organizzare il giorno più bello e speciale della loro vita.