''Ti piace fare pom**ni?'': Marica Pellegrinelli risponde così alla domanda intima del follower social

La modella 35enne dice la sua anche sulla pillola concezionale e…

Mentre va a Venezia per la seconda volta, per sfilare ancora sul red carpet della Mostra del Cinema, Marica Pellegrinelli apre un box domande sul suo profilo Instagram. I quesiti dei fan le arrivano numerosi. I follower sul social vogliono sapere tanto di lei. Uno, impertinente e anche un po’ irrispettoso, a caldo le chiede: “Ti piace fare pom**ni?”. La 35enne non teme la curiosità ‘oscena’ e risponde senza problemi alla domanda intima. Le sue parole sono memorabili.

La modella replica all’utente, lanciando una velata minaccia: “Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto”. Poi però dice la sua sui tanti chiacchierati rapporti orali: “By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma”.

Marica esprime un parere anche sulla pillola anticoncezionale: “Sono assolutamente contraria, specialmente quando si è ragazze. Lo trovo un metodo obsoleto, dannoso, sia per il fisico che per la posizione della donna nella sessualità… irrispettoso e diseducativo”.

Legata a William Djoko, mamma di Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8 anni, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti, la Pellegrinelli quando le si domanda quanto tempo abbia impiegato per creare un equilibrio tra compagno e figli, dice: “L’equilibrio nasce dalla prima volta che nomini una persona con un ruolo così importante nella nostra vita. Dopo è un percorso in equilibrio che diventa giorno dopo giorno più solido. Non esiste un tempo, ma tanti passi, ascolto ed esperienze insieme”.