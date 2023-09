A meno di un anno dalla nascita del primo figlio l'ex di 'Uomini e Donne' Nicole Mazzocato è rimasta di nuovo incinta: l’annuncio

L’ex corteggiatrice 33enne lo rivela col compagno Armando Anastasio e il figlio Paolo

Nicole Mazzocato è di nuovo incinta. A meno di un anno dalla nascita del primo figlio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta il secondo bebè. La 33enne lo rivela col compagno Armando Anastasio e il figlio Paolo con un tenero annuncio.

Il bimbo di Nicole, nato il 14 agosto 2022, nel video condiviso, indossa una maglietta con su scritto “Big Bro 2024 Loading” e tiene in mano l'ecografia del fratellino/sorellina. “Ecco perché è così speciale questo giorno per noi - scrive l’influencer - Non vi dico nemmeno cosa provo perché è indescrivibile, è in arrivo e siamo pieni di gioia e amore”.

La felicità è incontenibile per tutti e tre. Nicole si gode un momento indimenticabile che celebra poi a Venezia. Alla Mostra del Cinema sfila sul red carpet per la prima volta con un meraviglioso abito firmato da Rami Kadi Maison de Couture. Il vestito color arancio aderente, che ha una scollatura vertiginosa sul décolleté, mostra chiaramente il pancino della sua seconda dolce attesa.

“Un’esperienza magnifica... E non solo per me”, sottolinea la Mazzocato, facendo riferimento al bebè che porta in grembo e di cui non svela ancora il sesso. Con Armando Anastasio, calciatore del Pordenone Calcio, da poco più di due anni, del fidanzato ha detto: “E’l’uomo più passionale e premuroso che abbia mai conosciuto”. Subito dopo la venuta al mondo del piccolo Paolo, Nicole aveva confidato ai follower: “Sia io che Armando abbiamo rispettivamente un fratello e due sorelle e vorremmo che anche Paolo avesse un fratellino e una sorellina”. La cicogna così si è immediatamente rimessa in volo.