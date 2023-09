La showgirl si è unita in matrimonio a Ibiza con Amedeo Quagliata, ristoratore napoletano

I due, insieme da circa 10 anni, sono genitori di Sveva, nata il 26 giugno del 2014

Maria Mazza finalmente ha coronato il suo sogno d’amore. L’ex di Francesco Totti, volto di Avanti un altro, dove veste i panni dell’accattivante “dottoressa sexy”, sabato 2 settembre si è sposata a 47 anni. Sul social condivide le foto del matrimonio, celebrato a Ibiza, famosa isola delle Baleari.

Maria Mazza, ex di Totti e volto di 'Avanti un Altro', si è sposata a 47 anni: le foto del matrimonio

Maria ha detto di sì ad Amedeo Quagliata, ristoratore napoletano, suo compagno da circa 10 anni. I due sono genitori di Sveva, nata il 16 giugno del 2014. Le immagini delle nozze mostrano la bambina, felice e commossa con la mamma e il papà nel giorno più bello, quello dei fiori d’arancio. La sposa ha scelto come testimoni l’amico Diego Di Flora e la sorella Elvira.

La showgirl si è unita in matrimonio a Ibiza con Amedeo Quagliata, ristoratore napoletano

La Mazza ha indossato per la cerimonia un abito semplice in chiffon. In chiesa parenti e amici hanno applaudito gli sposi, poi tutti in una lussuosa villa per il ricevimento dove hanno preso in via brindisi e balli scatenati. “La mia famiglia, il mio mondo”, ha scritto Maria postando le immagini del matrimonio.

I due, insieme da circa 10 anni, sono genitori di Sveva, nata il 26 giugno del 2014

“La magia ibizenca che ha coronato il sogno della mia migliore amica! Da testimone, da fratello e da complice ho vissuto delle emozioni uniche. Vi amo profondamente. Scegliere una sorella è un dono che la vita mi ha regalato!”, ha commentato Diego, il testimone della napoletana, commosso.

Questo per Maria Mazza è il secondo matrimonio: è già stata sposata la prima volta con Ludovico Lieto dal 2005 al 2008.