Marica Pellegrinelli è tornata con Eros Ramazzotti? Ecco la verità

Marica Pellegrinelli ha rotto il silenzio sulla sua vita privata dopo che sul settimanale ‘Chi’ sono comparsi alcuni gossip secondo cui la modella sarebbe tornata a convivere con l’ex marito Ramazzotti e che tra loro potrebbe stare riaccendendosi la fiamma della passione. La 32enne bergamasca è intervenuta via social per chiarire come stanno davvero le cose.

Pubblicando la pagina del magazine in cui si leggono i rumour sulla sua vita sentimentale, Marica ha scritto su Instagram: “Vorrei dire a questi ‘giornalisti’ di smetterla di inventarsi e scrivere falsità. Io non ho mai avuto un muro di silenzio. Non ho mai perso il sorriso e sono felicemente sola senza tira e molla da gennaio scorso. Quindi prego il magazine Chi (che è comunque un settimanale che apprezzo) di contattare me o chi sanno prima di scrivere cose irreali…”.

“Scusate ma non è la prima volta… visto che è un susseguirsi di incongruenze e fatti verosimili ma falsi. Preferisco precisare ed allontanarmi totalmente da quello che avete scritto sulla mia vita privata negli ultimi 18 mesi. Per favore basta”, ha aggiunto la mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, entrambi frutto dell’amore proprio con l’ex marito Ramazzotti.

“E’ un piccolo trafiletto questa volta. Ci sono state anche pagine… Ma so che da una piccola ‘news’ poi si andrà a creare tutta una serie di articoli che proprio non ho più voglia di leggere. Specialmente in questo momento”, ha poi concluso.

