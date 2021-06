Mario Balotelli è un tenero papà con i due figli Pia e Lion. Il calciatore condivide con i fan sul social una foto che lo immortala insieme alla maggiore avuta da Raffaella Fico, 8 anni e mezzo, e al maschietto di 3 anni nato dalla relazione con Clelia il 28 settembre 2017.

SuperMario è con loro in vacanza. Tiene Pia per la mano e porta Lion in braccio. Tutti e tre sono in costume, pronti a fare il bagno. “What’s better than this?ì Cosa è meglio di questo ? #family #pia #lion”, scrive.

Non pensa al campo. La sua avventura col Monza potrebbe essere durata solo 6 mesi. Ora Mario Balotelli potrebbe volare lontano: ci sarebbe, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, un interessamento di un club turco promosso in Super Lig per l’attaccante. L’Adana Demirspor gli avrebbe proposto un contratto biennale con l’opzione per il terzo anno. Il bomber, però, lascia che a occuparsi dei suoi affari sul campo sia il procuratore: in questi giorni è tutto per i suoi bambini.

Anche Raffaella Fico, single proprio come Balotelli, è in vacanza con alcune amiche. In molti si chiedono se i due siano nella stessa location oppure no. I gossip su un riavvicinamento tra gli ex è sempre attuale e torna periodicamente come un tormentone, il più delle volte scatenato, però, dai rapporti che Mario e la napoletana mantengono per il bene della dolcissima Pia, a cui il giocatore e la showgirl vogliono un gran bene.

