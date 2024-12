''Mariotto ha una serie di problemi, bisogna utilizzare delicatezza e prudenza'': Selvaggia Lucarelli conosce qualcosa che il pubblico non sa su Guillermo

La scrittrice lo ha detto ‘Da noi… a ruota libera’ intervistata domenica pomeriggio

Ha affermato di conoscere qualcosa che non può condividere in pubblico

Mariotto avrebbe effettivamente dei problemi reali

Selvaggia Lucarelli ha spiegato che Guillermo Mariotto avrebbe dei problemi reali. Lei sa qualcosa che però non può condividere in pubblico.

Ospite di ‘Da noi… a ruota libera’ ha detto che è importante avere in questo momento delicatezza e prudenza nei confronti del collega giudice di ‘Ballando con le Stelle’.

Lo stilista è finito al centro delle polemiche dopo che due sabati fa aveva abbandonato a sorpresa lo studio del talent di Rai1, portando qualcuno a chiedere addirittura la sua esclusione dalla giuria dello show di Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli, 50 anni, dalla Fialdini spiega di sapere qualcosa di Mariotto che però non può condividere col pubblico

“Mariotto non è una persona strategica. Non è uno che studia quello che farà. Non è uno che pianifica. Lo conosco da nove anni e sono la sua vicina di banco a Ballando con le stelle”, ha detto ospite della Fialdini.

“La verità è che lui quest’anno ha davvero una grossa fragilità, dovuta a una serie di problemi che non possiamo condividere, che io non posso condividere in pubblico, e che in parte conosco e probabilmente in parte no”, ha sottolineato.

La sua inaspettata uscita di scena non era qualcosa di pianificato: “Molti hanno pensato che questa uscita di scena fosse un colpo di teatro per stupire gli altri”.

Guillermo Mariotto, 58 anni, ha rischiato di perdere il posto a 'Ballando con le Stelle'

“Quell’uscita di scena plateale e inspiegabile era invece parte secondo me di un momento di grande sofferenza”, ha quindi affermato.

“C’è stata mancanza di comprensione dall’esterno. Io mi sento di dire che bisogna fare attenzione a giudicarlo in questo momento della sua vita, bisogna utilizzare molta delicatezza e molta prudenza, perché non penso che stia bene”, ha proseguito.

“Sapeva di rischiare il suo posto, è qualcosa che ha fatto ma molto anche subìto. Io gli voglio bene con tutti i suoi difetti e limiti”, ha concluso.