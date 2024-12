Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno facendo la fecondazione in vitro per avere un figlio: la foto che lo prova

Lei condivide una foto in cui indossa il braccialetto della clinica con sopra il suo nome e quello di Nacho

La coppia desidera tantissimo un bebè: finora non è arrivato, quindi per loro procreazione medicalmente assistita

Non scrive nulla. C’è solo un cuore che accompagna il post ed è di color grigio. La mamma, Veronica Cozzani, commenta pure lei coi cuori, però rossi. E’ un momento delicato, in cui Gustavo Rodriguez è ancora ricoverato al reparto ustionati del Niguarda a Milano dopo il grave incidente. Ma per la loro secondogenita questi giorni sono cruciali pure per altro. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno facendo la fecondazione in vitro per avere un figlio. Sul social arriva la foto che lo prova.

Chechu condivide vari scatti, in uno mostra il suo braccio con un braccialetto al polso. Sopra ci sono scritti il suo nome e quello del marito. In tanti si chiedono cosa voglia dire. Ma tra i commenti c’è chi non ha alcun dubbio: procreazione medicalmente assistita per chi, come la 34enne, ha difficoltà a rimanere incinta.

“Chi ci è passata lo conosce quel braccialetto”, sottolinea una follower. Un’altra fa sapere: “Quando mettono due nomi è per due pazienti che fanno la fecondazione in vitro. Quando vai da solo c’è solo il tuo nome”.

Sul social non ha bisogno di aggiungere altro

Per Cecilia e Ignazio, che da tempo provano ad avere un bebè, arrivano una pioggia di ‘like’. “Il braccialetto più bello del mondo… Credeteci il mio sogno si è avverato”, gli sottolinea una fan. E ancora: “Forza ragazzi che questo numero di protocollo diventerà un nome!”; “Non perdete mai la speranza...mi dicevano che non poteva succedere… (ci hanno aiutato le cure) ma adesso hanno 4 e 3 anni i miracoli della vita”; “In bocca al lupo a te e a tutte le donne, anzi a tutte le coppie che hanno lo stesso sogno..ahimè anche io! E che il Natale ci faccia uno splendido dono”. La modella e il 32enne si augurano davvero che questa volta le festività e la scienza avverino il loro desiderio.

Solo a settembre scorso la Rodriguez a Verissimo aveva detto: "So da molto tempo che Ignazio è l'uomo giusto per me… Finiremo di essere al completo, completo quando avremo dei figli. Quindi il mio desiderio è farlo diventare papà, di regalargli questo figlio, ecco. Voglio un figlio, un maschio".