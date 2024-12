''Non dormo la notte, è bruttissimo'': Paola Caruso torna a disperarsi in tv per il problema alla gamba del figlio Michele

La 39enne porterà Michele, 5 anni compiuti a marzo, negli Stati Uniti: è l’ultima spiaggia

Legata a Gianmarco, sull’ex del compagno svela: “Siamo stati costretti a denunciare”

E' ancora a Verissimo per aggiornare sulla situazione del suo Michele, 5 anni e mezzo. Paola Caruso torna a disperarsi in tv per il problema alla gamba del figlio. “Non dormo la notte, è bruttissimo”, confessa. La 39enne pochi giorni prima di Natale partirà per gli Stati Uniti: il piccolo si sottoporrà a una delicatissima operazione. Il tentativo con l’intervento è che possa tornare a camminare senza portare il tutore, per migliorare la sua condizione.

“Sto facendo di tutto perché ho il rimorso di quello che è successo, sto cercando di risolvere quello che è successo al mio bambino”, racconta la Bonas di Avanti un altro. Si sente in colpa: era in vacanza in Egitto quando un medico fece al piccolo, contro l’influenza, questa iniezione ‘letale’ che ha compromesso il nervo della gamba del bambino con un farmaco non approvato in Italia.

Andrà negli Usa. Paola svela: “Ho preso questa decisione di tornare lì di nuovo, di fare questo viaggio della speranza in tutti i sensi, nessun medico mi ha dato altra speranza di risolvere il problema di mio figlio, questo medico mi ha dato una possibilità di risolvere parzialmente al danno fatto, quindi vado a fare un esame che ci dirà se può fare questo intervento. Io non vorrei fare l’errore di sottoporlo ad un intervento senza la garanzia di un risultato certo, devo sapere che se faccio operare mio figlio, ci sarà un certo esito".

Michele, se sarà operato, dovrà stare immobile a lungo: “Almeno due, tre mesi, vanno ad intervenire su tutte le terminazioni nervose è un intervento complicato. Sono terrorizzata, l’idea che mi portino via mio figlio, da sola, lì è difficile, sarò tutto difficile, è l’ultima speranza, ma lo devo fare per mio figlio".

La Caruso poi, in lacrime, confida: “Ti confesso, penso che molte mamme come me non dormono la notte. Sono due anni e mezzo non ho quel sonno tranquillo. E' bruttissimo, è una patologia importante, ho avuto degli attacchi di panico, si sono scatenati in maniera violenta. Ho paura di non essere all’altezza di affrontare tutto questo. Ho paura da sola, mi inibisco. Lui è super carico vuole andare in America, togliersi il tutore, è la sua vocina, i suoi occhietti che mi dicono di non mollare. Ho rinunciato a tutto, per me è lui la mia priorità su ogni cosa, su me stessa, l’amore di una mamma è l’amore più forte del mondo”.

Accanto, in questo momento, ha la madre adottiva Wanda e quella biologica, con cui ha fatto pace, Imma. Poi c’è Gianmarco, il suo compagno, l’uomo che sposerà. Ci sarebbero stati scontri con l’ex compagna dell’uomo, intervenuta pure via social sulla questione. Paola rivela: “Quando due persone si lasciano, ci sono sempre due versioni. Io ovviamente credo al mio compagno, alla persona che mi sta vicino. Ci sono state delle cose gravi per cui a un certo punto devi mettere uno stop. Io non avrei voluto avere ulteriori problemi, ma siamo stati costretti a denunciare”.