Martina Colombari e Billy Costacurta raccontano com'è nato il loro amore: c'entra Giorgio Armani

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, da ben 27 anni insieme, nella loro prima intervista di coppia raccontano al Corriere della Sera com’è nato il loro amore. Giorgio Armani c’ha messo lo zampino, suo malgrado ha fatto loro da Cupido.

“Lo devo raccontare io - dice l’ex calciatore del Milan e della Nazionale 56enne parlando del primo contatto con l’ex Miss Italia - Era il 1996 e un giorno un amico comune, Piero Gaiardelli, sembrava essere al telefono con Martina Colombari. Gli ho strappato il telefono di mano e ci siamo brevemente parlati. Trascorrono pochi giorni e arriva la settimana della moda. Io e Christian Panucci una sera piombiamo al ristorante con sette modelle e al tavolo accanto ci sono Martina, con la mamma e la zia”. “Mia mamma lo indica pure con il dito. ‘Ma lui è quel bel giocatore del Milan?’”, svela l’attrice, conduttrice e modella. Costacurta poi confessa: “Dopo quella sera chiamo Giorgio Armani alla cui sfilata Martina avrebbe partecipato per ottenere un posto in prima fila e il resto è storia”.

I due sono molto innamorati. “Io sono romagnola, aperta, curiosa, ascolto le conversazioni di chi mi siede accanto ai tavoli . Lui è un po’ bacchettone, un soldato austro-ungarico. Potremmo essere il bianco e il nero se separati, ma formiamo il grigio insieme - dice la Colombari - Non so quale sia la formula magica per resistere così tanto tempo insieme. Certamente abbiamo parecchie diversità ma pure molti elementi in comune. E poi c’è nostro figlio Achille (18 anni, ndr) che è il collante di tutto”.

“Non riusciamo a stare lontani ma contemporaneamente abbiamo bisogno dei nostri spazi”, puntualizza ancora l’ex fidanzata di Alberto Tomba. “Alla fine siamo rimaste persone normali. Nel senso che abbiamo l’opportunità di partecipare a feste meravigliose o viaggiare in località di tendenza ma poi trascorriamo in estate tanto tempo a Riccione, dove mangiamo in spiaggia con i piedi sulla sabbia, o andiamo all’Alpe di Siusi, che abbiamo scoperto di recente”, chiarisce lo sportivo, opinionista tv.

Martina svela che all’inizio il rapporto con le altre wags è stato complicato: “Non facile, sono stata vista come quella famosa che ha portato via Costacurta alla moglie. Se molte di loro erano le compagne di, io avevo già un nome e la mia vita. Faticavano a rivolgermi la parola e all’epoca ci rimanevo male. Oggi a 47 anni certamente gestirei la situazione in maniera diversa”.

Alessandro precisa ancora: “Alcune fidanzate dei giocatori erano amiche della mia ex moglie, per cui si era generata la dinamica tale per cui fosse scontato che diventassero ‘nemiche’ di Martina. Magari c’era anche una punta di gelosia nei suoi confronti perché se lei veniva allo stadio tutti parlavano del fatto che in tribuna ci fosse la Colombari”.

Quando gli si domanda dove si vedano tra altri 27 anni, Costacurta ammette: “Lei ama Milano come se stessa, quindi per noi casa sarà sempre qui. Però le recenti scomparse di Mihajlovic e di Vialli ci hanno portato tutti a interrogarci sull’utilizzo della vita che ci resta. Io voglio spendere il mio tempo per mia moglie e mio figlio. Di certo Martina non potrà mai rimproverarmi un giorno dicendo ‘avresti potuto stare un po’ di più con me’”.